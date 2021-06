Eduin Caz: ¿Estaba borracho? La verdad tras la caída del vocalista de Grupo Firme en el escenario

“Me duele” fue parte de la declaración que dio Eduin Caz, Vocalista de Grupo Firme respecto a la caída que sufrió en el escenario, el cantante aclaró que no estaba borracho y que desea que no se vuelva a repetir.

Era la cuarta canción que interpretaba la agrupación de música regional mexicana en uno de sus conciertos en Estados Unidos, cuando el Eduin se acercó para cantar junto a las personas que se encontraban bajo el escenario, tras la euforia por tener al artista cerca sus fans se amontonaron y lo bajaron.

En el video que circula en redes sociales se puede ver la caída de Caz y como una fan se acerca para tomarse una selfie con él, lo toma del cuello y el artista pierde el equilibrio.

“Respecto a la caída, NO ESTABA BORRACHO, era la cuarta canción del show, si me dio coraje, pero también me dio risa, fue como un sentimiento encontrado. Los amo, solo les pido de favor que no se vuelva a repetir, porfa, también soy humano y me duele”, escribió el intérprete en sus historias de Instagram, seguido del video en donde se logra apreciar el desafortunado momento que pasó.

La agrupación ha realizado varios eventos en la Unión Americana, todos con exitosos resultados y lleno total es por eso que han decidido abrir mas fechas mismas que anuncian a través de sus cuentas oficiales.

Además recientemente estrenaron el tema “Hablemos”, un cover de Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho, que alcanzó rápidamente millones de visualizaciones.

Grupo Firme sigue ofreciendo temas inéditos como “La cajetosa”, puntualizando en que también se concentran en presentar letras propias con las que buscan ser del agrado de nuevos públicos y continuar en el gusto de la gente que sigue su carrera desde sus inicios.

