Desde el elevador, Macky González impone moda con corset de transparencias

La guapa Macky González se ha convertido en una de las famosas más queridas de la televisión y es que luego de participar en programas como "Exatlón México" o "MasterChef Celebrity", su carisma hizo que se llenara de admiradores; eso sin mencionar a todos los aficionados del deporte que ven en ella una inspiración para continuar entrenando y es que su figura de envidia no viene de la nada, sino de intensas rutinas de ejercicio con las que se ha convertido en una de las atletas más reconocidas del país.

Sin embargo, el deporte no es en lo único que destaca Macky González, pues al igual que muchas otras famosas que acaparan la atención en la televisión, es toda una fashionista y experta en moda. De ahí que no sorprende que la también "chef" sea considerada como uno de los grandes íconos del estilo por sus acertados looks. Si algo ha demostrado la atleta es que su talento no sólo está en los gimnasios, sino también en el guardarropa, pues en cada ocasión presume sus outfits más lujosos y para este fin de semana, no decepcionó a sus millones de fanáticos y presumió una sesión de fotos desde el elevador.

A través de su cuenta de Instagram, la estrella apostó por sumarse a la fiebre por los looks con transparencias, pero antes de hacerlo de la forma más arriesgada con un vestido bastante revelador que se ha convertido en e preferido del otoño, la guapa ex participante de "Exatlón México" se lució como nunca con un corset que deja gran parte de la piel a la vista gracias a un coqueto encaje. Por supuesto, para la ocasión se lució como nunca al agregar las prendas ideales para lucir elegante y glamurosa.

Macky González impone moda desde el elevador. (Foto: IG @macky.mx)

Con esta combinación, Macky González se sumó a varias de las tendencias del otoño y además presumió el look perfecto para cualquier ocasión, incluyendo una noche de celebración con amigos, para ello la pieza central de su imagen es un corset en color blanco que destaca por un escote en forma de corazón; mientras que el abdomen queda a la vista gracias al detalle de las transparencias y del encaje que le da un toque aún más femenino y sofisticado.

Por supuesto, no es lo único que lució la famosa en su selfie en el elevador, pues para demostrar que es uno de los grandes referentes de la moda también apostó por unos pantalones de vestir holgados en color rojo, mismos que son magníficos para estilizar la figura al hacerla lucir más alargada por el efecto de unas piernas kilométricas. Asimismo, el tiro alto es perfecto para marcar una mini cintura y crear armonía en la imagen.

Finalmente, Macky González agregó un blazer blanco con el que le dio el último detalle a su look elegante y perfecto para salir de fiesta un sábado por la noche. Por supuesto, al ser una diva de la moda, la atleta sabe mejor que nadie que los accesorios no pueden faltar y es por ello que los agregó como complementos ideales para su outfit del día.

Macky González presumió el escote más arriesgado del otoño. (Foto: IG @macky.mx)

Además de unas sandalias blancas y bolso de mano, la famosa demostró que los collares, aretes y pulseras ayudan a conseguir una imagen aún más glamurosa con la cual causar sensación. Mientras que para dar con los detalles finales, un maquillaje sencillo y apostando por lo natural será perfecto.

En lo que respecta al estilo de la melena, Macky González se ha sumado a famosas como Dua Lipa, para demostrar que los peinados que se llevaban a las escuela son las mejores opciones, en especial si lo que se busca es lucir elegante pero con un toque casual y qué mejor que hacerlo que con una cola de caballo alta.

