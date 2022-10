Kylie Jenner cautiva con sensual body negro de satín

La socialité Kylie Jenner no deja de presumir la espectacular figura que posee a tan solo unos meses de haberse convertido en madre, pero no solo deja claro que tiene un cuerpo envidiable sino que también sabe cómo lucirlo. La menor de las Kardashian tiene un estilo único y cada que puede lo demuestra.

Esta vez no fue la excepción, pues compartió una fotografía que dejó con la boca abierta a sus seguidores ya que posó en una sensual lencería que inmediatamente llamó la atención de sus fans. En las instantáneas compartidas en su cuenta de Instagram posó más sensual que nunca y optó por usar un body negro en satín y un pronunciado escote en V, además acompañó el look con sus ya clásicas uñas largas en punta oriental, también en color negro.

La socialité posó más sensual que nunca

Las imágenes dejan ver que la influencer tiene una belleza única, pues con un maquillaje discreto y el peinado que da apariencia como si estuviera húmedo se ve más hermosa que nunca y sus más de 370 millones de seguidores lo saben, ya que en cuanto postea rápidamente se llenan de likes.

En esta última publicación, la cual acompañó con la leyenda "couldn’t think of a caption" que en español se traduce como "no podía pensar en un subtítulo", ya suma más 3 millones 300 mil me gusta y más de 11 mil comentarios, en los que recibe halagos y piropos de multiples celebridades y fans.

Su look lo acompañó de sus ya icónicas uñas largas con punta oriental

Kylie Jenner luce el escote más arriesgado para usar un bikini negro en otoño

Las tendencias de moda para otoño no paran y muchas celebridades llegaron en el momento justo para desmentir que durante los últimos meses del año solo se pueden llevar abrigos, pues si bien es cierto que el frío comienza a sentirse en muchos lugares, los destinos tropicales siempre serán un gran lugar de escape para pasar unos días de descanso en los cuales aprovechar el clima caluroso siempre derrochando estilo.

Aunque famosas mexicanas como Ludwika Paleta y Fernanda Castillo han llevado vestidos camiseros y bañadores atrevidos, respectivamente, no son las únicas alternativas con las cuales acaparar todas las miradas si se visita la playa a lo largo del otoño; ahora fue Kylie Jenner quien sorprendió con una cátedra de moda para llevar una tendencia arriesgada con un toque bastante chic al modelar un bikini negro.

Kylie posó junto a su bebé

Por supuesto, nadie puede dejar de hablar del look en bikini de Kylie Jenner ya que con él (y con sus atuendos durante la Semana de la Moda en París) dejó en claro que la "era Kylie" está de regreso y con ella también vienen las mejores y más arriesgadas tendencias que van desde un maquillaje de impacto hasta unas cejas decoloradas con las cuales causar sensación. Por supuesto, al vivir en una de las zonas más exclusivas de Los Ángeles, California, sus apuestas playeras no se han hecho esperar.

SIGUE LEYENDO

Kendall y Kylie Jenner imponen moda con minifaldas denim; así se deben usar para estar en tendencia

Kylie Jenner: La escalofriante teoría en la que señalan que murió y fue reemplazada por otra mujer

Kylie Jenner derrite las redes sociales con el traje de baño plateado perfecto para presumir tus curvas