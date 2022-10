Chiquis Rivera paraliza la red con ajustado vestido brillante

Jeanney Rivera, mejor conocida como Chiquis Rivera se ha colocado en el gusto de la gente no solo por su talento sino también por su carisma y belleza pues la cantante se ha mostrado siempre sincera y honesta con su público.

En esta ocasión lució un vestido de gala que la dejó ver más hermosa que nunca pues el elegante vestido que usó llamó la atención de los reflectores sobre todo por cómo lo luce. Este outfit es largo en color blanco brillante con el cual incluso se sintió como toda una princesa.

"Este vestido me hizo sentir como una princesa de la vida real", dice la publicación que ya se acerca a los 200 mil me gusta y más de mil comentarios en los que recibe halagos y piropos no solo de sus seguidores sino también de otras celebridades.

Chiquis Rivera acepta sus preferencias sexuales y dice que le gustan las mujeres, pero sólo 15%

La nueva temporada de Pinky Promise ha recibido a famosos de talla internacional, una de ellas fue Chiquis Rivera, ella estuvo en el programa de Karla Díaz junto a su colega Raymix con quien recientemente sacó un sencillo que se titula “55”, pero además de hablar de su trabajo también soltaron algunos secretos, la estrella grupera estuvo tan cómoda que no dudó en decir que se consideraba un poco lesbiana.

Cuando estuvieron hablando sobre amores platónicos, la hija de la fallecida cantante Jenny Rivera soltó una bomba y mencionó que se ha sentido atraída por personas se su mismo sexo, pero puntualiza que solo un 15 %, pues lo sobrante es el porcentaje que le gustan los hombres.

Todo empezó cuando mientras jugaban “Yo nunca, nunca”, los dos invitados declararon que en algún momento habían fantasiado con un maestro, Rayxmi explicó que él tuvo una de la que estaba enamorado, pues creía que era una persona muy inteligente e imponente, y describir que a su parecer la profesora era lesbiana.

SIGUE LEYENDO

“¡Preciosa!”: Chiquis Rivera derrite las redes al tomar el sol con traje de baño anaranjado

Chiquis Rivera regresa a los 90 y presume su figura con mini vestido verde

VIDEO | "La chupó el diablo": Chiquis Rivera sufre una aparatosa caída en uno de sus conciertos