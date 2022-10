Michelle Salas enseña que las faldas de cuero son ideales para el otoño

Muchas jóvenes estás buscando en quien inspirarse para lucir increíble este otoño, y Michelle Salas podría ser una de las mejores opciones, pues la joven modelo presenta los looks en tendencia, como lo hizo este jueves, al enseñar que aún las faldas de cuero se pueden usar durante la temporada, pues aunque bajen las temperaturas, esta pieza mini continuará utilizándose, siempre y cuando se sepa combinar.

La hija de Luis Miguel y Stephanie Salas volvió a demostrar por qué es un ícono de la moda, ya que recientemente compartió en su cuenta de Instagram, en donde tiene 1.8 millones de seguidores, una serie de fotos en las que se lució en un lujoso restaurante, el cual fue el perfecto escenario para presumir su conjunto total en negro, un color que predominará durante todo el otoño, ya que es el consentido de los diseñadores.

Michelle usa lujosa bolsa para completar su look negro IG @michellesalasb

Michelle Salas luce mini falda de cuero

La modelo e influencer presumió a la plataforma de Meta su outfit de la noche en el que el protagonista fue la falda de polipiel ,o que asemejaba ser de cuero, la cual destacaba por tener una especie de cinturón que esta vez iba de forma holgada, sin embargo, esto no fue pretexto para que luciera su esbelta figura al máximo, pues lo combinó con una blusa lisa en color negro, logrando así llevarse las miradas de sus seguidores, quienes no perdieron la oportunidad de llenarla de halagadoras palabras.

Michelle le dio un toque más rudo, pero muy elegante a su look al coordinarlo con una chamarra que resaltaba por tener peluche en las mangas, estilo que ha tomado fuerza durante la temporada y que visiblemente seguirá en el invierno. De esta forma, la bisnieta de Silvia Pinal se coronó como la reina del estilo con un conjunto monocromático, que a pesar de no combinar colores, sí le dio innovación al mezclar diferentes telas.

Muestra que las faldas de cuero son ideales para el otoño IG @michellesalasb

Asimismo, Salas, de 33 años, le dio un toque mucho más glamuroso a su outfit al usar un bolso lleno de pedrería en color plata de la marca Giarité, que tiene un costo superior a los 4 mil pesos mexicanos. Así una vez más, la hija del intérprete de "La incondicional" demostró que es una conocedora de moda y de las mejores diseñadores, no sólo para vestir, sino también para complementar su look.

"It’s beginning to look a lot like Friday (Empieza a parecerse mucho al viernes) Cuéntenme cual es su cóctel favorito? Ya seeee que es jueves todavía pero para ir pensando en opciones", colocó en la descripción de las fotos, en la que en una de ellas se le ve tomando vino. La modelo tuvo cientos de reacciones, incluso su mamá, Stephanie Salas, quien escribió: "Mezcal mineral rodaja de naranja", demostrando que tienen una excelente relación, que ahora también disfrutan junto a su nueva pareja Humberto Zurita y sus hijos.

Michelle Salas estudió diseño de modas en Estados Unidos y en su corta carrera ha colaborado con importantes marcas como Dolce & Gabbana, Chanel, Cartier y Tommy Hilfiger. Gracias a su porte y personalidad, ha sido comparada con su bisabuela, Silvia Pinal, pues muchos seguidores de la dinastía afirman que heredó la belleza de la diva del Cine de Oro.

Se luce con sus combinaciones IG @michellesalasb

