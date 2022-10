VIDEO | Hijos de Humberto Zurita y Stephanie Salas ya conviven juntos y hasta se dicen hermanos

Luego de que por varias semanas se vinculara sentimentalmente a Humberto Zurita con Stephanie Salas, el actor finalmente confirmó en entrevista con "Maxine Woodside" que estaba enamorado de la participante de "MasterChef Celebrity", asegurando que no daría más detalles en torno a su vida personal. Sin embargo, en la presentación de su obra "Papito querido", el actor de la "Reina del Sur" decidió ahondar más en los detalles que envuelven a su nueva relación.

Así, en conferencia de prensa, Humberto Zurita aseguró que no daría los pormenores de su relación con Stephanie Salas por respeto a la memoria de Christian Bach, quien fuera esposa del actor hasta su repentina muerte en 2019, año en el que solo se detalló que su deceso se debió a un paro cardiaco.

"No quiero hablar mucho de eso por respeto a Christian, pero Christian era muy amiga de Stephanie e incluso yo no lo sabía que eran tan amigas. Stephanie trabajó con nosotros muchos (años), yo la conocí desde muy chiquita, por eso nunca voltee a verla como mujer, porque yo le llevo años", expuso Humberto Zurita .

No obstante, minutos más tarde, Humberto Zurita fue interceptado por una serie de reporteros, ante los cuales confesó que tenía una relación muy especial con la integrante de la Dinastía Pinal, reiterando además su apoyo incondicional hacia la diva del Cine de Oro, Silvia Pinal.

Esto sin dejar de lado un asunto que muchos de sus fans querían saber y que tiene que ver con la manera en la que los hijos de Humberto Zurita han tomado la nueva relación que su padre ha comenzado con Stephanie Salas y que ha conmocionado al mundo del espectáculo.

Pero para sorpresa de muchos, los hijos del actor apoyan la relación entre su padre y la actriz, ya que incluso bromean con Humberto Zurita sobre el hecho de que su familia ahora aumentará de tamaño, pues ya hasta consideran como hermanas a las hijas de Stephanie Salas.

"Sebastián me hizo una fiesta de cumpleaños en Valle de Guadalupe y yo le dije 'oye voy a llevar a Stephanie' (y él me dijo) '¿cómo papá? ¿andas saliendo con Stephanie?', (y yo le respondí) 'sí ando saliendo con Stephanie' —Pues vengan—, —Y voy a traer también a Camila (hija de Salas)—, —Ay... pues ok, está bien—, —Oye y también va Michelle (hija de Salas y Luis Miguel)—, —Ay bueno, pues tráete a mis dos hermanas", contó entre risas Humberto Zurita.