Humberto Zurita confiesa si quiere casarse con Stephanie Salas: "No quiero faltarle al respeto"

Hasta hace unos días, el romance entre Humberto Zurita y Stephanie Salas era solo un rumor, sin embargo, fue el propio actor quien acabó con todas estas versiones y confirmó que se está dando una nueva oportunidad en el amor y para acabar con todas las dudas que han surgido al respecto, abrió su corazón y confesó cómo es que está viviendo su romance, el cual, inicia tres años después de la muerte de Christian Bach, con quien estuvo casado por 36 largos años.

Estas declaraciones de Humberto Zurita fueron vertidas durante una rueda de prensa de la puesta en escena llamada “Papito Querido”, en la cual participa y al ser cuestionado acerca de su romance con la hija de Sylvia Pasquel, el actor refirió que espera que su amorío dure mucho tiempo, además, mencionó que ninguno de los dos ha tratado de forzar que comiencen a relacionarse con sus respectivos hijos, por lo que prefiere que las cosas simplemente vayan fluyendo.

Humberto Zurita y Stephanie Salas tienen muy poco tiempo de haber iniciado su relación. Foto: Especial

En otro momento de su comparecencia ante los medios el actor de 68 años enfatizó que es un hombre muy estable y esto dio pie a que recordara su matrimonio con Christian Bach, el cual duró 36 años y ante ello, fue cuestionado si tenía el deseo de volver a llegar al altar, por lo que el actor sorprendió con su respuesta.

“No sé, no quiero faltarle al respeto a Stephanie, ¿me entiendes? No lo sé, no lo puedo contestar” refirió Humberto Zurita, quien enfatizó en que prefiere dejar que las cosas fluyan de la manera en que tengan que hacerlo.

¿Cómo inició la relación entre Humberto Zurita y Stephanie Salas?

Humberto Zurita mencionó que conoce a Stephanie Salas desde que era prácticamente una niña, sin embargo, confesó que nunca la vio con ojos de amor o algo similar, además, enfatizó que desde entonces ya estaba casado y que no andaba buscando mujeres a diestra y siniestra, no obstante, tras la muerte de Christian Bach, la cantante se acercó a Humberto Zurita para tratar de acompañarlo en su dolor pues la ex participante de MasterChef Celebrity fue una gran amiga de la productora nacida en Argentina y desde entonces la convivencia entre ambos se hizo frecuente y mucho más cercana, por lo que al poco tiempo comenzó a gestarse su romance.

Stephanie Salas es 16 años menor que Humberto Zurita. Foto: Especial

Para finalizar, Humberto Zurita reiteró que los hijos de ambos se conocen y que se llevan muy bien, sin embargo, aclaró que no están obligados a convivir todos como una familia, aunque no ve con malos ojos que esto suceda, además, dejó en claro que, por ahora, lo único que le interesa, es disfrutar el momento junto a Stephanie Salas.

“Y le dije: ‘Mira, Stephanie, yo no sé cuál sea tu pasado, ni qué hayas vivido ni cómo lo hayas vivido, ni me importa, me importa lo que estoy viviendo” sentenció el actor, quien confesó que una de las cualidades que más le atrajo de la hija de Sylvia Pasquel fue que es una mujer autosuficiente y de mucho valor.

SIGUE LEYENDO:

Humberto Zurita habla sobre relación de Christian Bach y Stephanie Salas: "No sabía que eran tan amigas"

Stephanie Salas: todos los novios que marcaron su vida además de Luis Miguel y Humberto Zurita