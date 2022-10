Banda MS hace historia y presta su música para el videojuego “Call of Duty”

Banda MS recientemente dijo que estaban preparando algo grande, que nunca se había visto en el género regional mexicano, pero cuando Alan Ramírez y Walo Silvas, vocalistas del conjunto dieron esa noticia nadie se imaginaba lo que era, pues los famosos gruperos hablaban sin dar muchas señales de la participación que tendrán en la serie de videojuegos “Call of Duty”.

A través de su cuenta de Twitter la franquicia de videojuegos más vendida en el mundo etiquetó a los músicos originarios de Mazatlán, Sinaloa en una publicación que adjunta una imagen en la que aparece el nombre de la famosa agrupación, pero la empresa solo escribió un singular “Hola” con el que desató la curiosidad de los seguidores.

El "tweet" de @CallofDutyLATAM. Captura de pantalla

Cabe recordar que en la rueda de prensa que Banda MS ofreció previo al evento que llevó a cabo en las Fiestas de Octubre en Guadalajara, Jalisco mencionaron que están muy contentos por eso nuevo proyecto y aseguraron que son los primeros de su estilo en hacer algo de esa magnitud.

"Se viene una bomba para la Banda MS, algo que nos faltaba hacer, algo que nunca pasó por nuestra mente hacer, se acaba de hacer. Ya vimos el video, en dos o tres semanas vamos a lanzar la noticia. Es algo que en México nunca nadie lo había hecho", aseguraron los intérpretes de “Hermosa experiencia” y “Me vas a extrañar”

Es importante mencionar que no se conoce el material que Banda MS aportará a “Call of Duty”, tampoco si saldrán sus vocalistas o solamente las canciones, pero ya hay fanáticos quienes no están de acuerdo con esta decisión.

La noticia de “Call of Duty”

En la imagen aparecen los colores de la bandera de México junto a la publicidad de la franquicia, cabe destacar que la empresa ya había confirmado desde hace tiempo que “Call of Duty: Modern Warfare II” contará con escenarios en donde se presenta a México y que el coronel Alejandro Vargas, formará parte importante de la nueva Fuerza Operativa.

Otra de las cosas que mencionaron los creadores del video para plataformas es que estará disponible desde el 28 de octubre de este 2022 y será compatible para PlayStation 4 y 5, Xbox One y Series, además de OC Battle. Net y Steam.

Sin dejar atrás que de las novedades del videojuego “bélico”, es que habrá nuevo armero, gráficos innovadores, sin dejar atrás su clásica modalidad de un solo jugador o de combate cooperativos y su trabajo en los enfrentamientos tipo “Batlle royal”.

El coronel Alejandro Vargas. TWCallofDutyLATAM

