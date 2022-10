VIDEO | Tierra Sagrada habla sobre el atentado que recibió en una de las carreteras de Oaxaca: "Han sido momentos de mucho terror"

El pasado 16 de octubre, la banda "Tierra Sagrada" sufrió un terrible atentado luego de presentarse en Tlaxiaco, Oaxaca, donde en una de las carreteras del estado fueron interceptados por unos criminales que detonaron varios disparos en contra del vehículo en el que la agrupación se traslada a todos sus conciertos. Hoy, a dos días del terrible suceso, los vocalistas de la banda decidieron romper el silencio.

Así, en entrevista con "De Primera Mano", los vocalistas de "Tierra Sagrada", Juan Pablo Barrios y Miguel Ángel Gómez, decidieron hablar acerca de lo sucedido, destacando que desconocían la razón por la cual los delincuentes arremetieron en contra del camión en el que se trasladaba la banda.

No obstante, los intérpretes especularon que pudieron haber sido víctimas de un probable intento de robo en el cual los delincuentes posiblemente querían arrebatarles sus pertenencias o incluso, dañar a algún integrante de la banda, por lo cual no se descarta que este haya sido un ataque directo. Aún así, los cantantes aclararon que no le debían nada a nadie, por lo cual no se explican el accionar de los involucrados.

"La verdad es que nos sentimos muy tristes y muy afectados y muy confundidos ¿por qué? Porque realmente no sabemos el motivo, no sabemos la circunstancia, no sabemos el porqué (del atentado)", señaló uno de los integrantes de 'Tierra Sagrada' tras asegurar que las balas impactaron contra el parabrisas del vehículo que abordaban.

Sobre esto, Juan Pablo Barrios señaló que dos de los integrantes de 'Tierra Sagrada' resultaron con heridas de bala tras el acto delictivo, sin que esto pusiera en riesgo la vida de los cantantes. No obstante, debido a la zona de la carretera en lo que esto ocurrió, los demás cantantes no pudieron solicitar de inmediato la ayuda de las autoridades, ya que en esa región no había señal del celular.

Pero al final, el conductor del camión donde se trasladaba Tierra Sagrada logró aumentar la velocidad, pudiendo así llegar a un poblado cercano donde finalmente los atendieron, ayudándolos a pasar lo que restaba de la madrugada.

Este es uno de los balazos que recibió el vehículo de "Tierra Sagrada"

"Es una situación muy lamentable la que nos tocó vivir aquí en Oaxaca, la verdad que han sido momentos de mucho miedo, de mucho terror, hasta la fecha seguimos con el Jesús en la boca, por así decirlo, pero bueno la cosa tiene que continuar, tiene que seguir la música de 'Tierra Sagrada', no se puede detener", expuso Juan Pablo Barrios.

En este sentido, los cantantes señalaron que seguían con agenda llena para el próximo fin de semana, así que por respeto a sus fans seguirán presentándose en los escenarios tras lo sucedido la madrugada del pasado domingo, en la cual, dos de los integrantes de la banda resultaron heridos, aunque afortunadamente ya se encuentran estables.

