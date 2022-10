VIDEO | BTS: la reacción de Jungkook al ver a IU besando a otro chico

El cantante Jeon Jungkook, conocido simplemente como Kookie, es el integrante más pequeño de BTS y uno de los más populares dentro de la agrupación. Además, es el único que no teme mostrar su amor por la chica que le gusta, pues en un video demostró lo celoso que es cuando la ve a IU besándose con otro chico.

¿Cómo reaccionó Jungkook?

A través de la plataforma de YouTube se viralizó un video donde se aprecia el momento exacto en que JK ve una escena donde la cantante de "Lilac" besa a otro chico. En las imágenes, se ve a Kookie apreciando el audiovisual cuando de pronto abre los ojos y se sorprende, incluso, toma aire y respira profundo.

Ante esto, los fans de BTS, conocidos como ARMY, se han mostrado muy divertidos, pues es evidente que Jungkook no puede evitar mostrar lo mucho que le gusta Ji-Eun. "Ya me imagino a Kook tipo: estos celos me hacen daño, me enloquecen", "Jungkook celoso por IU y yo aquí celosa porque Jungkook está celando a IU" y "JAJAJAJAJAJA ahora sabe lo yo siento cuando lo veo babeando por IU", fueron algunos comentarios del fandom.

¿Por qué IU besa a otro hombre?

La artista surcoreana es cantante y actriz, por lo que es común verla participando en dramas. De hecho, la escena que puso celoso a Jungkook es parte de "My Ahjussi", una producción coreana protagonizada por Lee Sun Gyun como Park Dong Hoon y IU como Lee Ji Ahn.

En la actualidad, la cantante de se encuentra soltera, pero ha estado relacionada con Eunhyuk de Super Junior, Wooyoung de 2PM y el actor Lee Dong Wook. Hasta el momento, su único novio oficial fue el actor Jang Ki Ha, con quien salió entre el 2014 hasta el 2017. Sin embargo, el maknae de BTS no se ha dado por vencido, pues hace poco acudió a uno de sus conciertos en Corea del Sur.

