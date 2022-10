BTS: Fans no quieren que Jungkook se enliste en el ejército por esta razón

BTS se despide para irse al servicio militar obligatorio. Uno de los peores momentos para las fansd el K-Pop ha llegado para el ARMY, la banda surcoreana no volverá a reunirse hasta el año 2025. Los mensajes de apoyo y despedida no se han hecho esperar, además las fans le han hecho una petición a Jungkook de que no se enliste.

A diferencia de la mayoría de los idols, BTS recibió una prórroga de dos años para retresar su servicio. La edad límite es a los 28 años, tras enlistarse, sus fans deberán esperarlos por varios meses para que retomen sus actividades como cantantes, además el tiempo en la milicia depende de la unidad que hayan escogido.

Desde el ejército, la marina, la fuerza áerea, servidor público, los idols pueden elegir servir como soldados activos. Si tienen alguna cuestión médica, pueden ser exentos y trabajar para el gobierno. Desde entonces, el ARMY ya hizo una petición para que Jungkook no se enliste por esta razón.

Jungkook podría enlistar en la marina durante su servicio militar

Desde que se dio la noticia de que BTS irá al ejército, el ARMY ha inundado las redes con mensajes de apoyo para los integrantes, pues desean que regresen con bien. Jin será el primero en despedirse de sus fans, aunque aún no hay una fecha de ingreso.

Sin embargo, los usuarios y fans han estado publicando en comunidades en línea y la plataforma de Weverse para pedirle a Jungkook que no se enliste en la Marina o la Fuerza áerea. Esto porque estas unidades son las que más tiempo requieren en el ejército, van de 20 a 22 meses.

Algunas creen que podría decidir ingresar a esta división del ejército porque le gusta hacer ejercicio, le gustan los superhéroes y tiene el sueño de lanzarse en paracaídas. Además creen que su perfil y personalidad encaja perfecto con un marino. Algunas fans han bromeado al respecto, pues quieren esperarlo lo menos posible.

