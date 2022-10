Desde la cama, La Bebeshita eleva la temperatura con atrevida lencería blanca

Daniela Alexis Barceló Trillo, quien es mejor conocida como “La Bebeshita” causó un gran revuelo en redes sociales durante las últimas horas debido a que publicó una fotografía en la que derrochó toda su sensualidad y belleza pues resulta que la querida conductora de “Venga la Alegría Fin de Semana” posó de una manera más que seductora desde la cama y utilizando un coqueto conjunto de lencería con el que enloqueció a sus fans, quienes se volcaron en halagos y reafirmaron a la cantante como una de las mujeres más bellas de toda la farándula.

La candente publicación de “La Bebeshita” fue realizada a través de su perfil oficial de Instagram y el motivo de su fotografía tuvo doble intención pues además de deleitarle la pupila a los más de 3 millones de seguidores que tiene, también buscó incentivarlos a que se suscriban a las distintas plataformas de contenido exclusivo en las que tiene presencia y donde derrocha toda su sensualidad sin ningún tipo de restricción.

"La Bebeshita" derritió la red con esta atrevida postal. Foto: IG: bebeshitadany

Como se mencionó antes, para esta postal, la ex participante de “Enamorándonos” y “MasterChef Celebrity” apareció desde la cama, posando de rodillas, de perfil hacia la cámara y haciendo un gesto más que seductor, no obstante, lo que acaparó todas las miradas fue el coqueto conjunto de lencería en color blanco que estaba utilizando pues según se puso ver sus prendas interiores eran de encaje, no obstante, encima de ellas estaba utilizando un baby doll que hizo que la conductora luciera más bella que de costumbre.

La atrevida publicación de “La Bebeshita” no pasó desapercibida para los usuarios de la famosa aplicación de la camarita, prueba de ello es que, a pocas horas de haber sido publicada, logró acumular más de 30 mil likes, además, como era de esperarse, los halagos no se hicieron esperar y comenzaron a llegarle por decenas.

“Eres un ángel”, “Simplemente divina”, “La más hermosa de todas”, “La perfección hecha mujer”, “Todo un sueño”, “Cada día más chula” y “¡Cuánta belleza y sensualidad!” fueron algunos de los halagos que se llevó “La Bebeshita”, quien está a pocos meses de celebrar su cumpleaños número 33.

"La Bebeshita" es todo un fenómeno en redes sociales gracias a su impactante belleza. Foto: IG: bebeshitadany

“No me inventen chismes”

Hace un par de semanas atrás, “La Bebeshita” grabó un video junto al polémico influencer Fofo Márquez, quien es conocido como “El niño millonario” y dicho clip fue grabado desde la piscina de un lujoso motel, donde se mostraron más que divertidos y pese a que no pasó nada entre ambos, en diferentes portales se reportó que ambas celebridades habían comenzado un romance, sin embargo, dicha situación incomodó a la cantante y aprovechó su popularidad en redes sociales para salir a aclarar que se encuentra completamente soltera y fue tajante al pedir que “no le inventen chismes”.

El video de "La Bebeshita" y Fofo Márquez causó un gran revuelo en redes sociales. Foto: Especial

Tras las declaraciones de “La Bebeshita” se generaron todo tipo de opiniones entre sus fans pues si bien la mayoría la apoyo, un gran sector le recomendó evitar tener colaboraciones con personajes tan polémicos como Foto Márquez pues el solo hecho de contactarlos la expone a una controversia, por lo que le recomendaron ser mucho más “selectiva” para evitarse este tipo de situaciones.

