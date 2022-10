Amaia Montero: destapan problemas "delicados de salud" tras inquietantes fotos de la cantante

Amaia Montero, exvocalista de “La Oreja de Van Gogh”, se ha mantenido como el centro de la conversación en redes sociales durante los últimos días debido a que realizó una inquietante publicación a través de perfil oficial de Instagram en la que además de decirse “destruida”, también causó una gran preocupación debido a su apariencia física, la cual, luce verdaderamente mermada y ahora surgió información proveniente del círculo cercano de la cantante con la que se pretende explicar su situación actual, por lo que a continuación te decimos todo lo que sabemos al respecto.

La nueva información acerca de la situación de Amaia Montero fue dada a conocer a través del programa llamado “Fiesta” del canal español Telecinco y para empezar se generó una gran indignación debido a que la presentadora, Emma García, especuló que las inquietantes fotografías de la intérprete de éxitos como “Rosas” y “La Playa” habían sido difundidas como parte de una campaña de marketing ante un posible nuevo lanzamiento musical, sin embargo, momentos más tarde, dichas versiones fueron desestimadas de manera tajante y se destaparon posibles problemas de salud de la intérprete”.

Amaia Montero no ha ofrecido declaraciones acerca de su situación actual. Foto: IG:

amaiamonterooficial

“Nadie está banalizando nada, no forma parte de ninguna campaña promocional ni de marketing” y “hay mucha preocupación, porque estamos con un tema delicado de salud, un mal momento” fueron algunas de las declaraciones del entorno cercano a Amaia Montero que fueron presentadas el en citado programa, al cual, también de comunicó Marcelo Vaccaro, amigo y productor musical de la cantante en el continente americano, quien detalló que hace unos días, la intérprete lo llamó en plena madrugada, sin embargo, no pudo contestar y pese a sus intentos por devolverle la llamada, no podido contactarse con ella.

En otro momento de su intervención, Marcelo Vaccaro fue cuestionado acerca de los preocupantes mensajes que fueron publicados desde la cuenta de Amaia Montero, en los que aseguraba que estaba “destruida”, no obstante, el productor aseguró que estos mensajes no fueron escritos por su amiga y manifestó que es muy probable que hayan hackeado sus redes sociales.

“La boca del lobo”

Luego de la inquietante fotografía de Amaia Montero, la cantante ha tenido una discreta actividad en redes sociales y desde entonces solo ha realizado un par de publicaciones, en una de ellas compartió el video de su canción llamada “La Boca del Lobo”, la cual, sería un retrato de la situación actual por la que atraviesa y en otra publicó una postal en la que aparece sobre un escenario acompañada de René Pérez Joglar “Residente”.

Amaia Montero ha recibido una gran cantidad de mensajes de apoyo en sus redes sociales. Foto: IG:

amaiamonterooficial

Por ahora, Amaia Montero no ha ofrecido ninguna entrevista para hablar de forma detallada acerca del estado físico y mental por el que atraviesa, además, se desconoce con exactitud cuál es su paradero, no obstante, sus redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo por parte de sus miles de fans y hace un par de semanas, la cantante aseguró que ya se encontraba planeando su próximo álbum de estudio.

