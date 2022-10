Elis Paprika se sincera sobre su camino por la música en México y la importancia del rock en su vida

En casi 20 años de trayectoria, Erika Elizabeth Nogues, mejor conocida como Elis Paprika, se ha posicionado como una de las más grandes exponentes del rock nacional gracias a un intenso sonido lleno de mensajes sociales que retumban en los oídos de quienes escuchan sus canciones.

Pero además de eso, ha sido una pieza clave del impulso de otras exponentes femeninas en el género, pues gracias a su organización Now Girls Rule, ha visibilizado el trabajo de más mujeres en la industria musical. En entrevista exclusiva para El Heraldo de México, la cantante oriunda de Guadalajara, Jalisco, habló sobre su recorrido en la escena alternativa en nuestro país, sus influencias y lo que viene para el futuro próximo de su proyecto.

Los inicios

En sus propias palabras, el acercamiento de Elis a la música no fue como el de otros grandes artistas y es que su camino tomó un rumbo diferente al que había planeado. Cuando era pequeña, soñaba con ser bailarina profesional; sin embargo, la influencia de su tía y primos la orillaron a tomar clases de flauta y saxofón. Pero no fue hasta que en un concurso subió al escenario a cantar ‘What’s Up’ de 4 Non Blondes cuando se dio cuenta que eso era lo que quería hacer el resto de su vida.

‘Ese día me di cuenta que no quería hacer otra cosa nunca; canté y me sentí tan libre en el escenario que desde entonces decidí que esto era lo que quería hacer toda mi vida. Aunque no gané por haber cantado en inglés, supe que pertenecía a esto’, dijo emocionada.

Fue en su juventud que aprovechó el conocimiento musical que le fue inculcado desde pequeña y comenzó a escribir, aunque en el trayecto pasó por ser despedida de bandas y otros proyectos que no se adaptaban a lo que ella buscaba y esperaba.

‘Me corrieron de varias bandas, pero al final eso ayudó a estar donde estoy hoy. De hecho mi nombre nace de un proyecto que tenía que se llamaba The Paprikas. Todos me decían Elis Paprika, me gustó y me lo quedé’, comentó.

Sus influencias y actualidad

En este sentido, Elis ha trabajado un estilo único durante casi dos décadas, lleno de fuertes acordes de guitarra y baterías que evocan al rock de los sesentas y setentas e incluso al grunge de los noventas, sin dejar de lado los mensajes sociales que siempre la han acompañado.

‘Yo no crecí con la influencia musical de México, ¿sabes? Yo escuchaba Nirvana, The Cure, Pearl Jam, Electric Light Orchestra todo esto que finalmente moldearon mis gustos y mucho de lo que hago ahora. Sonidos bien disruptivos que me encantan’, dijo.

Gracias a ello se ha posicionado como una de las más grandes exponentes del género en nuestro país, llegando a presentarse en algunos de los escenarios y festivales más importantes de México y el mundo, con giras internacionales que han abarcado países como Estados Unidos y algunos más de Centro y Sudamérica.

‘A veces te juro que no me creo lo que he logrado, pero hemos hecho cosas increíbles y seguimos trabajando para hacer más de lo que nos gusta’, aseguró.

Proyectos a futuro

Es este ímpetu tan característico de Elis lo que la tiene con una agenda llena de conciertos para lo que resta de este año y el inicio de 2023, los cuales estarán acompañados del lanzamiento de un nuevo EP en el futuro próximo, el cual, si bien no tiene fecha de estreno o incluso nombre, promete ser algo sumamente importante para ella.