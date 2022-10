Tunden a Ventaneando por relacionar a Yolanda Andrade con las acusaciones que recibió Verónica Castro

Ventaneando se encuentra en medio de la polémica después de que intentaran supuestamente relacionar a Yolanda Andrade con las acusaciones que recaen en Verónica Castro por tener conversaciones inadecuadas con menores de edad. En redes sociales, algunos usuarios criticaron al programa de espectáculos por tratar de defender a la protagonista de telenovelas y conductora, que también ha asegurado que la situación es una mentira en su contra.

Hace unos días, Jorge Carbajal presentó en el programa "En Shock" unos audios en los que la estrella de televisión sostenía conversaciones indebidas con menores de edad, entre ella una joven de nombre Tiara. La situación se ha vuelto tema en el mundo del espectáculo y fue la emisión de Tv Azteca la que supuestamente realizó una investigación en la que descubrió que la chica que acusó a la mamá de Cristian Castro es fiel seguidora de Yolanda Andrade, quien también ha tenido problemas con la actriz, de 69 años.

Así hablaron en Ventaneando de Yolanda Andrade

Al hablar sobre la controversia en la que está involucrada la estelar de "Rosa Salvaje", Paty Chapoy, titular de la emisión vespertina, aseguró que la protagonista de telenovelas de los 80, "se ha visto envuelta en una serie de mentiras y venganzas”, mientras que Pedro Sola indicó que "hay personajes intocables y Verónica Castro es intocable”. Posteriormente, hablaron que la joven que hizo las acusaciones está relacionada con la conductora.

Yolanda Andrade ha señalado que salió con Verónica Castro Foto: Especial

“Resulta que Tiara es muy amiga de Yolanda Andrade, por ahí viene toda esa maledicencia”, aseguró Chapoy, quien posteriormente presentó una investigación en la que supuestamente la menor de edad sigue mucho a la titular de "Montse y Joe", que también ha tenido problemas con Verónica Castro, ya que asegura tuvo un romance con ella cuando era joven.

“En redes sociales se ha revelado que esta misma joven es una fiel seguidora de Yolanda Andrade una de las actuales detractoras de Verónica. En la recopilación de un video se muestra como Tiara, quien en redes sociales también se hace llamar ‘Chica Pizza’, utilizaba cualquier ocasión para enviar detalles y mensajes a la conductora quien según se aprecia en este vídeo, la conoce muy bien”, se dio a conocer en la nota.

Asimismo, se mostró una conversación en la que la joven se burla de "La Vero". “Es así como se presume que Tiara que no ha intentado poner en entredicho la reputación de Verónica Castro podría haber tenido como móvil su fidelidad por Yolanda Andrade incluido el doble juego que tenía en relacionarse con Verónica y del que Ventaneando dio cuenta la semana pasada, exhibiendo los mensajes que intercambiaba por WhatsApp con otra joven de nombre Nat, en los que se burlaba de la actriz”.

Tunden a Ventaneando

Después de que se difundiera la nota y los comentarios de los conductores de Ventaneando, usuarios de redes sociales reaccionaron molestos, pues no sólo relacionaron a Yolanda Andrade con la polémica, sino que también consideran que revictimización a la joven y mostraron algunos de sus datos, provocando ataques hacía ella.

“Como medio de comunicación tienen una gran Responsabilidad en base al mensaje que le dan a su auditorio (Público) y definitivamente el querer encubrir a una celebridad sea quien sea NO es correcto, en este mismo programa han hablado del tema Plácido Domingo, también del tema de Ricky Martin y hasta han puesto en duda sí será o no verdad” y “Qué falta de profesionalismo y ética por parte de los conductores”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes.

