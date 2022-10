El famoso actor que brilló en Televisa y sufrió un secuestro, así sobrevive

La vida de un momento cambió para siempre para el actor Carlos Miguel, ya que un día que salió de un llamado en Televisa fue interceptado por dos hombres, quienes lo secuestraron y le quitaron absolutamente todo.

Y es que además de despojarlo del dinero que tenía y de su patrimonio, su carrera ya no fue la misma en la actuación por las secuelas que le trajeron el haber sido duramente golpeado y torturado.

"Yo salía de un llamado y pues me agarraron, me amenazaron con mis hijas, fueron a su escuela a buscarlas y se acercaron a ellas para que yo sintiera miedo, yo les di todo lo que tenía, dinero de varios cajeros, dinero de mi casa y hasta dos facturas de dos coches que tenía", contó para Infobae en 2020.

"Lamentablemente sufrí un secuestro y me dieron de golpes con un bóxer, que es un fierro que me reventó la cara, y yo como actor, trabajo con la cara y estoy deshecho, al principio sólo me iban a hacer un secuestro exprés, pero se complicó, cuando se dieron cuenta de mis cosas vieron las cosas de mis hijas, sus fotos, los papeles de la escuela y eso fue terrible, para mí fue horrible”, añadió.

A consecuencia de lo vivido, perdió un poco la memoria y el sentido del oído, pero eso no le quitó las ganas de seguir trabajando y aunque no se ve fuera de la actuación, donde ha obtenido algunos papeles, encontró en un negocio la manera de sobrevivir y no rendirse, se trata de una taquería a la que también asisten algunos de sus colegas.

El negocio del histrión se ubica fuera del Metro Chabacano de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro y vende tacos de cochinita, tortas y burritos.

