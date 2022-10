Tragedia en "Noche de Bodas": paso a paso de cómo murieron los actores de la película de Osvaldo Benavides

El cine mexicano está de luto, pues se confirmó la muerte de un actor de la producción de "Noche de Bodas", y la desaparición de un segundo. Los artistas fueron arrastrados por el oleaje de las playas de Oaxaca, lugar en donde se realizó la película protagonizada por Osvaldo Benavides y Ludwika Paleta, que este jueves terminaron el día de rodaje a pesar de la tragedia que vivieron en las últimas horas.

La noche de este jueves, las autoridades y la casa productora Traziende Films, que es la encargada de la cinta, informaron que dos de sus actores, que fungían como extras, Marco Antonio Curiel Pérez, de 46 años, y Luis Manuel Gutiérrez, de 47, fueron arrastrados por el oleaje de playa Majahual, en donde se realizaron algunas de las escenas. Los hechos han impactado al mundo del espectáculo y a los fanáticos, quienes se preguntan como sucedió el accidente.

Los actores disfrutaron de la playa

De acuerdo a lo que dio a conocer la productora, las víctimas ocuparon su día libre, el 12 de octubre, después de trabajar en sus escenas para disfrutar de la playa ubicada en el municipio de San Miguel del Puerto. Junto a otros ocho compañeros fueron a este sitio, en donde convivieron y decidieron entrar a nadar. Marco Antonio y Luis Manuel, junto con un tercero, se introdujeron al mar, sin embargo, las olas eran muy fuertes debido a la tormenta tropical Karl.

El rodaje se realizó en las playas de Oaxaca IG @osvaldobenavides

Encuentran un cuerpo y otro está desaparecido

La Estación Naval de Búsqueda y Rescate de la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) comenzó el proceso de salvamento, por lo que pudo resguardar al tercer hombre sano y salvo, sin embargo Marco Antonio Curiel Pérez, de 46 años, fue encontrado por los elementos en un paraje rocoso, hasta donde fue lanzado por las olas y con el que se golpeó, aparentemente indican las primeras investigaciones.

En tanto, las autoridades destacaron que siguen buscando a Luis Manuel Gutiérrez, quien fue arrastrado por el mar, después de que se metiera con sus otros compañeros a nadar. Los elementos de la SEMAR son los encargados de encontrar a la víctima e informar sobre la situación.

Confirman la muerte del actor

A pesar de que el hecho ocurrió desde el miércoles, fue el día de ayer, que la compañía anunció por medio de un comunicado la muerte de dos de sus colaboradores. “Traziende Films y los productores de Noche de bodas expresan, con profundo dolor, sus más sentidas condolencias a las familias y amigos de nuestros compañeros que el día de ayer sufrieron una lamentable tragedia en las costas de Oaxaca", revelaron.

"Debido al fuerte oleaje que imperaba en la zona, les imposibilitó salir del mar por sus propios medios, desencadenando el terrible suceso donde uno de ellos perdiera la vida; mientras que el otro, al momento, se encuentra desaparecido”, se lee en el desplegado que compartieron en su cuenta de Instagram, en el que también destacaron que están al pendiente de la investigación.

Actores mandan sus condolencias

El rodaje de la película no terminó, puesto que este jueves grabaron las últimas escenas, sin embargo, esto no fue motivo para no recordar a sus compañeros. Osvaldo Benavides, quien también era director de la cinta, tomó sus historias de Instagram para colocar un breve mensaje con un corazón negro, lo que muchos interpretaron como una forma de expresar el luto de producción del filme que aún no tiene fecha de estreno.

