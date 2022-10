VIDEO | Marc Anthony abraza y se arrodilla ante Maluma en pleno concierto

Maluma es uno de los grandes referentes de la música urbana actual y, como sucede con las nuevas estrellas, se une a otros artistas con largas y exitosas trayectorias para aprender de la industria como Marc Anthony con quien protagonizó un emotivo momento en pleno concierto con el que dejaron sin palabras a los asistentes cuando el boricua se arrodillo ante el colombiano.

El intérprete de “Felices los 4” comparte una gran amistad con el ex de Jennifer López y como muestra de ello está la invitación que le hizo para compartir el escenario, aunque nadie imaginó lo que sucedería ante decenas de asistentes cuando se fundieron en un efusivo abrazo y se besaron en la mejilla externando su cariño.

Todo ocurrió hace algunos días durante la presentación de Marc Anthony en el Estadio Olímpico de Atahualpa en Quito, Ecuador, donde hicieron vibrar el escenario al entonar algunos de sus más exitosos temas demostrando la química que existe entre ellos, aunque las imágenes que dieron la vuelta al mundo fueron aquellas en las que se dedican emotivas palabras.

“Gracias a Marc Anthony, yo soy el artista que soy, de verdad. Gracias por enseñarme el camino de la vida y no el de la música. El de la música está escrito, lo que tú me has enseñado es de corazón. Te amo con toda mi alma. Muchísimas gracias por ser parte de mi vida y por enseñarme tantas cosas”, dijo Maluma al borde del llanto emocionado antes de darse un fuerte abrazo con el salsero.

Críticas a Maluma

Aunque el momento que causó gran impacto en los fans ocurrió cuando Marc Anthony se retiraba del escenario ya que nunca se le había visto hacer algo igual, pues se arrodillo ante Maluma para mostrarle su admiración y elogiando su trabajo en la música, esto pese a que se enfocan en géneros diferentes.

El caluroso abrazo entre los cantantes desató la euforia de los asistentes al concierto, aunque no sucedió lo mismo en redes sociales donde el cantante colombiano recibió críticas de los internautas que aseguraban que intentaba colgarse de la fama del boricua ante una supuesta “crisis” que atraviesa su carrera debido a que está cada vez menos en el gusto del público.

Pese a los comentarios negativos, Marc Anthony y Maluma siguen compartiendo el escenario aunque interpretando sus canciones por separado como sucedió en el estadio Modelo Alberto Spencer de Guayaquil, en el mismo país que fue testigo de la admiración que existe entre ambos.

