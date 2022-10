FOTOS | Marc Anthony y su novia Nadia Ferreira dan la sorpresa y presentan a nuevo miembro de su familia

Algo que Marc Anthony ha tenido en la vida, tanto como los éxitos musicales, son parejas hermosas. Y es que el cantante de origen puertorriqueño y nacido en Nueva York, ha crecido como artista a lo largo de los años con sus relaciones de pareja en paralelo, siendo este último factor uno que le ha definido como un hombre que gusta de rodearse de mujeres bellas.

De las que se puedan hablar, la más destacada y madre de algunos de sus hijos es Jennifer Lopez. JLo fue el primer gran amor de Marc y quien le acompañó en distintas facetas de la vida. Luego de ella, han venido más mujeres de destacada presencia y alguna más con quien haya formado una familia.

Por lo tanto, no es raro que actualmente, emparejado con la reina de belleza paraguaya Nadia Ferreira, tanto ella como él piensen en formar una familia propia, más allá de las que él ya ha tenido.

Marc Anthony y su novia, dan sorpresa

Fue así como este miércoles 12 de octubre, Marc y Nadia compartieron en redes sociales que estaban listos para acrecentar más el hogar que están formando desde hace un tiempo que están en pareja. Con tremenda cara de felicidad para ambos y sabedores de que el mundo pone los ojos en ellos, fue que Marc Anthony y Nadia Ferreira dieron la bienvenida al nuevo miembro de su familia, un muy peculiar integrante que les llenará de inmediato de felicidad.

Con un emotivo mensaje y sonrientes ante esta nueva etapa Marc y Nadia presentaron al pequeño Blue, un hermoso cachorro que supo sonreír a la par de ellos ante la cámara para refrendar así que su hogar se va cimentando con fortaleza y esto les mantiene muy unidos y llenos de amor.

"Les presentamos al nuevo miembro de la familia ???? @bluemunizferreira", precisó el mensaje.

Perrito con todo y redes sociales

Como ya lo han hecho otros famosos de la magnitud de Maluma o Raúl "Negro" Araiza, Anthony y Ferreira no dudaron en crearle su propia cuenta de instagram a @bluemunizferreira y Blue Muñiz Ferreira, el cachorro que lleva los apellidos de sus "padres" humanos.

En ésta apenas hay una primera imagen para adornar la cuenta, misma que se irá llenando de las peripecias del peculiar cachorro, mismo que está ya con ellos para llenarles de mimos.

En su cuenta oficial, se presentó como: "my name is Blue.. nací el 16 de julio del 2022 y soy el bebé más juguetón, inteligente y consentido por mis papis".

