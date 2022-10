VIDEO | Lorena Herrera confiesa cuál fue la verdadera razón por la que no tuvo hijos

La producción de Netflix “Siempre reinas” mostró muchos de los secretos de sus protagonistas Lorena Herrera, Sylvia Pasquel, Laura Flores y Lucía Méndez, las estrellas mexicanas dieron a conocer sus pensamientos, parte de su carrera profesional y algunos conflictos que tienen entre ellas.

Fue Lorena Herrera quien respondió una de las grandes cuestiones que tienen sus seguidores sobre su vida personal, en uno de los capítulos de la serie menciona la verdadera razón por la que nunca quiso tener hijos, la cantante y actriz habló del tema de la maternidad con toda la confianza.

“Mi decisión de no tener hijos realmente se dio antes de conocer a Roberto (esposo de Lorena Herrera), con este trabajo que tengo que es tan absorbente, ¿voy a tener hijos que no los pueda yo educar al 100 por ciento, y que los eduque la nana porque yo estoy grabando una novela?, creo que no son tiempos para tener hijos?, declaró la también integrante de MasterChef Celebrity segunda temporada.