VIDEO | Florinda Meza revela si Chespirito despidió por celos a Enrique Segoviano, exnovio de la actriz

Una de las parejas más mediáticas del mundo de la farándula fue la conformada por Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños, quienes además de demostrar su amor a lo largo de varios años de casados, fueron protagonistas de una de la series mexicanas más populares de todos los tiempos: "El Chavo del Ocho", cuya dirección estuvo a cargo de Enrique Segoviano.

Pero lo que pocos saben es que antes de que Chespirito iniciara una relación con Florinda Meza, ella tuvo un amorío con Enrique Segoviano, lo cual despertó los rumores en torno a que el creador del "Chapulín Colorado" despidió al director del "Chavo del Ocho" por motivos personales.

Por lo cual, ante las cámaras de Imagen Televisión, Florinda Meza fue cuestionada respecto a si su difunto esposo era una persona celosa, a lo cual, ella respondió asegurando que Chespirito sí era un hombre muy celoso.

"Para él (Chespirito) yo era la más bella, pero sí era muy celoso, muy, muy celoso cuando yo era muy joven", expresó Florinda Meza, tras lo cual contó una anécdota que se remonta a unos de sus viajes a Argentina, en el cual, el dramaturgo y comediante no pudo evitar arremeter contra unos ciudadanos que inundaron de piropos a su esposa.

"Terminé de cruzar la calle y en la otra esquina lo vi diciéndoles y no sé cuánto, pero ellos al oírlo hablar (decían) 'mira es Chespirito' y '¡Ay, bravo! El Chapulín' y dice él (Roberto Gómez Bolaños): maldita sea, denme pretextos para pelear", reveló entre risas Florinda Meza .

No obstante, al ser cuestionada de manera directa acerca de si existía la posibilidad de que Roberto Gómez Bolaños hubiera despedido a Enrique Segoviano por celos, Florinda Meza aclaró que Chespirito era un profesional y que él nunca habría tomado una determinación así por una relación que ya había quedado en el pasado.

Además, añadió que fue Enrique Segoviano quien quiso ir en búsqueda de otros proyectos, descartando así la posibilidad de que Chespirito lo hubiera corrido de la producción de "El Chavo del Ocho" por cualquier otro motivo.

"Nadie lo corrió (a Enrique Segoviano), sí fue mi novio y fue mi novio formal y es alguien de quien me enorgullezco, es un gran hombre, muy buen hombre, por eso lo escogí, pero no, no lo corrió, él se fue del programa. Ellos eran amigos. Roberto jamás habría hecho eso y menos con Enrique Segoviano a quien siempre valoró", puntualizó Florinda Meza.