Cynthia Rodríguez arranca suspiros con vaporoso vestido blanco en la playa | FOTO

Cynthia Rodríguez es una de las conductoras favoritas de la televisión pues con su simpatía y talento ha logrado capturar el corazón del público, además de que su impactante belleza arranca suspiros con cada una de sus publicaciones en redes sociales, como la más reciente en la que posa con un deslumbrante vestido blanco.

La exacadémica decidió darse un descanso y disfrutó de las paradisiacas playas de Tulum, Quintana Roo, junto a su novio Carlos Rivera y aprovechó la ocasión para deleitar la pupila de sus más de 3 millones de seguidores en Instagram con fotografías en las que posa con delicados y elegantes conjuntos que ponen al descubierto su figura.

Te puede interesar: Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera celebran el nuevo año con románticas vacaciones | FOTOS

La postal más reciente de Cynthia Rodríguez de sus románticas vacaciones junto al intérprete de "Que lo nuestro quede nuestro" fue con un vestido que le ganó halagos y piropos de sus fans, pues en ella se le puede ver con un deslumbrante vestido blanco con aberturas en las piernas.

Vacaciones de Cynthia Rodríguez. Foto: Instagram @cynoficial

Con el atardecer como testigo, la también cantante posó dejando ver su vestido que también tiene transparencias y un pronunciado escote ideal y cómodo para la playa. "Felicidad. A veces tenemos que desconectarnos para volver a conectar con la naturaleza y con nosotros mismos", escribió la conductora.

Cynthia Rodríguez desea ser madre

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera han mantenido su romance alejado de los reflectores, por ello son pocas las imágenes que se tienen de la pareja juntos aunque siempre se han demostrado su cariño con tiernos mensajes en redes sociales que los han llevado a ser consideradas una de las parejas más estables en el espectáculo.

Los fans se continúan preguntándose por qué no comparten fotos juntos, aunque se sabe que sí lo están pues los lugares coinciden con sus fotografías en redes sociales. La periodista de espectáculos Inés Moreno señaló en un TikTok que habría sido una petición de Carlos Rivera no compartir detalles de su relación ni imágenes juntos, esto con la intención de mantener su relación para ellos.

Te puede interesar: Kristal Silva y Cynthia Rodríguez son las más sensuales de TikTok; así se divierten las conductoras

Cynthia Rodríguez desea convertirse en madre. Foto: Instagram @cynoficial

Aunque esto podría cambiar este año ya que Cynthia Rodríguez externó su deseo de convertirse en madre durante una dinámica en "Venga la Alegría" donde le escribía una carta a Santa Claus, momento que conmovió a los fans del matutino ya que la conductora no pudo evitar romper en llanto.

"Tengo una familia hermosa, tú lo sabes, mis papás, mis hermanos y mis sobrinos que los amo demasiado. Creo que soy una buena tía y me esfuerzo en ser una buena hermana e hija todos los día porque mi familia es lo más importante en mi vida. Creo que solo hay una cosa que me falta y me gustaría que se cumpliera el próximo año: ´¿Me puedes traer un bebé?´. Creo que estoy lista, ahora sí, para formar una familia”, dijo.

SIGUE LEYENDO:

¿Por qué Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera no tienen FOTOS JUNTOS? Periodista lo explica | VIDEO

CYNTHIA RODRÍGUEZ: ¿Cuánto cuesta la lujosa bolsa DIOR que lució en Tulum?

Cynthia Rodríguez, ¿boda y embarazo? Así le irá este 2022 según su signo zodiacal