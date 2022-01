Muere Sidney Poitier, primer hombre afroamericano en ganar un Oscar

A los 94 años de edad, muere el actor y activista Sidney Poitier, quien rompió las barreras del color del cine de Hollywood, informó el portal de noticias TMZ.

La oficina del Ministro de Relaciones Exteriores de las Bahamas confirmó la muerte del artista que protagonizó icónicas películas sin revelar las circunstancias y el lugar donde se produjo su deceso, esto de acuerdo con el sitio.

Mark Thackeray en “To Sir With Love” y el detective Virgil Tibbs en “In the Heat of the Night”, son solo algunos de los papeles más representativos que Sidney realizó, además de protagonizar “Guess Who's Coming to Dinner”.

Poitier fue el primer hombre afroamericano en ganar un Oscar como Mejor Actor por su papel protagónico en la cinta “Lirios del campo” en 1963.

Por otra parte, el actor fue un incansable activista de los derechos civiles, por lo que en 2009 el entonces presidente Obama le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad por su labor.

Debido a que tenía doble ciudadanía (Estados Unidos y Las Bahamas), pudo desempeñar el cargo como Embajador de las Bahamas en Japón de 1997 a 2007.

A Sidney Poitier le sobreviven su esposa Joanna, con quien estuvo casado por 45 años, además de sus 6 hijos. Descanse en paz.

