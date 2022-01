Muere exnovio de MON LAFERTE; el hombre a quien dedicó 'Tu falta de querer'

César Ceja, productor musical, cantante, compositor y músico, falleció este lunes 3 de enero sin que hasta el momento se den a conocer las causas de su muerte. Diversos integrantes de la comunidad artística se despidieron de él a través de sus redes sociales. Incluso Alejandra Guzmán le dedicó una despedida a través de su Instagram.

Sin embargo, el mensaje más notorio es el de Mon Laferte. La artista compartió la triste noticia a través de un sentido post de Instagram en el que se despide de su expareja sentimental, acompañado de una serie de fotos con su exnovio César Ceja.

Querido Cesar, fuiste mi mejor amigo y compañero por más de 6 años, me regalaste una familia en Mexico, me cuidaste siempre cuando estuve enferma, me hiciste reír mucho, te escribí muchas canciones y tú me escribiste muchas también. Te amo chinito, descansa en Paz.