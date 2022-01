Famosa actriz de Hollywood interpretará a Audrey Hepburn en su biopic; esto es lo que sabemos

Recientemente el gremio cinematográfico ha puesto su mira sobre una cinta biográfica centrada en la figura de Audrey Hepburn producido por Apple, y de acuerdo con lo revelado por la revista Variety, la película que será dirigida por Luca Guadagnino contará con Rooney Mara como protagonista.

Vale la pena destacar que además de dar vida a la leyenda del cine, Mara también será la productora de dicho filme, mismo que cuenta con un guión a cargo de Michael Mitnick.

A pesar de que hasta el momento los detalles respecto a la trama de esta película biográfica siguen en secreto, lo cierto es que el hecho de que se realice una cinta para contar la vida de Audrey Hepburn ha tenido buena recepción, misma que ha aumentado ahora que se sabe que Rooney Mara la interpretará.

Sobre la vida de Audrey Hepburn

Recordemos que Audrey Hepburn fue una actriz icónica que pasó a la historia por películas como Diamantes para el desayuno, Charade, Funny Face o Sabrina.

Además de ser considerada una de las mujeres dentro del gremio actoral más bellas de su época, fue una de las más exitosas, pues en 1953 ganó el Oscar a mejor actriz por ‘La princesa que quería vivir’.

Pero su ascenso a los premios de la Academia no fue todo, pues además estuvo nominada en cuatro ocasiones más a la máxima estatuilla del cine y en 1993 se llevó el Premio Humanitario Jean Hersholt; sin embargo, ese mismo año la intérprete falleció de cáncer.

Hasta este momento no han trascendido datos sobre el inicio de la producción o una fecha estimada de lanzamiento.

Vale la pena destacar que el director de esta serie biográfica que cuenta la vida de Audrey Hepburn será dirigida por Luca Guadagnino, quien además fue director de “Suspiria” y de “Call Me by Your Name”, cinta por la que recibió una nominación al Oscar.

