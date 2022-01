De Primera Mano: Revelan el motivo por el que Luis Miguel no le pasa la pensión a los hijos de Aracely Arámbula

Luis Miguel ha sido fuertemente criticado en diferentes momentos de la vida por la forma en la que lleva su paternidad con sus hijos. Una de las grandes críticas fue por la relación que lleva con Michelle Salas. Pero en esta ocasión vamos a hablar sobre Daniel y Miguel, los dos pequeños que tuvo con Aracely Arámbula, ya que también se le critica por no pasar manutención.

Durante el análisis de la bioserie de ‘El Sol de México’ de Gustavo Adolfo Infante, Mónica Noguera, Shanik Berman, Chucho Gallejos y Víctor Hugo Sánchez durante el programa de “De Primera Mano”, donde revelaron el motivo real por el que LuisMi no da un peso a sus hijos a pesar de tener una gran fortuna en el banco.

“Es el reflejo de lo que aprendió y no aprendió a ser un padre”, comenzó Víctor, a lo que Shanik: “Su papá lo dejaba tomar malteadas cuando tenía millones de dólares de Luis Miguel, cuando era chiquito”. Sánchez respondió: “Es fácil replicar y no salirse del patrón y justificar que pro eso no era buen padre: ‘es que es lo que viví”.

Un monto difícil de pagar en algún momento

En abril del 2021, el abogado de Aracely confirmó que está realizando una estrategia para que el cantante cumpliera con sus obligaciones, esto a un año sin cumplir con el pago de la manutención de Daniel y Miguel.

Después de la declaración de Guillermo Pous, el abogado de Arámbula, el legal de Luis Miguel explicó que la suma de dinero que pedía la cantante era bastante elevada, por lo que no había forma de pagar esa suma de dinero en aquel momento.

Por un lado, Pous busca hacer todo lo posible para que el intérprete de “cuando calienta el sol” cumpla, es decir, no quiere llegar a interponer una demanda. “Tratará de evitar la demanda, se buscará que se llegue a una negociación, por eso se está buscando una estrategia para que Luis Miguel cumpla con sus obligaciones”.

