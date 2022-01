Danna Paola y Eiza González DESTRONARON a Belinda como embajadora de marcas de LUJO

Una de las protagonistas en crear rivalidades con celebridades mexicanas es Belinda, quien causó una de las polémicas más recordadas del 2021 cuando lució el mismo look que Danna Paola. Además, la cantante es recordada por no tener una buena relación con la estrella de Hollywood, Eiza González.

Y aunque Belinda por años fue la reina del mundo del entretenimiento, lo que la llevó a ser la embajadora de la de joyería TOUS, por el momento las dos actrices mexicanas con quienes no guarda una muy buena relación, se encuentran en el punto más alto de sus carreras al convertirse en la imagen de marcas de lujo de talla internacional.

Estas son las lujosas marcas que las mexicanas han representado

A pesar de las presuntas rivalidades entre las tres famosas, todas han destacado en los últimos meses por sus proyectos que van desde la música y la actuación, hasta la moda y en el caso de Belinda, también se le suma el hecho de que está más enamorada que nunca y a punto de contraer matrimonio con Christian Nodal.

Es por ello que no sorprende verlas como las embajadoras de importantes marcas como Fendi o Luis Vuitton, algo que las puso en la mira de todos los titulares internacionales.

La primera de ellas es Eiza González, quien en el primer trimestre de 2021 se convirtió en el primer rostro mexicano para el perfume de Luis Vuitton "On The Beach", con el que su nombre no dejó las tendencias por varios días, pues este importante logro marcó un significativo avance en su carrera.

(Foto: @eizagonzalez)

Además, el convertirse en una de las figuras más importantes a nivel internacional fue fruto de su arduo esfuerzo, luego de protagonizar películas internacionales como "Godzilla vs Kong", "Bloodshot" e incluso por participar en la saga de "Rápidos y Furiosos".

Sin embargo, sus logros no terminan con llegar a Luis Vuitton, pues la también modelo logró unirse a otra de las marcas del conglomerado de LVMH, ya que en agostó el nombre de Eiza volvió a destacar en el mundo del espectáculo, cuando Bvlgari anunció que ella sería la nueva embajadora para Norteamérica.

"El audaz glamour, gran talento y proyección internacional de Eiza conecta naturalmente al ADN de Bvlgari”, dijo entonces Daniel Paltridge, presidente de Bvlgari Norteamérica.

Por otro lado, Danna Paola es uno de los rostros más importantes del año por lo que no sorprendió cuando entró a la familia de Puma, marca deportiva de la que es embajadora y que ha dejado impresionantes looks deportivos en los que muchas personas se inspiraron.

Asimismo, la actriz de "Élite" sorprendió casi al finalizar el 2021 al convertirse en la embajadora de Fendi, hecho que compartió con orgullo en redes sociales con un look magnifico con el que rompió el Internet y, al igual que Eiza González, con el que se robó todos los titulares.

(Foto: @dannapaola)

También de talla internacional, Belinda se convirtió en la embajadora de la marca española de joyería TOUS, que en julio de 2021 cumplió su 20 aniversario en México. Desde entonces, la cantante y actriz ha destacado lanzando su propia línea de joyas preciosas en colaboración con la empresa.

Y aunque la prometida de Christian Nodal no es la imagen principal de Shein, el año pasado la famosa también sacó su propia colección de ropa, un paso que la acercó más al mundo de la moda con diversas prendas retro y urbanas.

