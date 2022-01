Belinda, ¿fan del ANIME?; esta es la popular serie que ve en fin de semana

La cantante, actriz e influencer mexicana, Belinda, es todo un estuche de monerías, tal vez eso la convierte en el sueño dorado de su actual pareja, el cantante de música regional mexicana, Christian Nodal, con quien está comprometida y en la mira para casarse próximamente.

Lo anterior sale a colación porque un día puedes verla bailando, otro mostrando sus dotes como comediante en el Pal Norte, en su faceta de buena amiga con sus colegas como Mon Laferte o Lila Downs y en otros momentos, dando muestra de estilo y elegancia en alfombras rojas, presentaciones o simplemente festejando el cumpleaños de su pareja, ataviada con sudadera y tenis, muy casual pero distinguida.

Esa es Belinda, una de las mujeres de mayor influencia de la música latina y referente mexicana hispanohablante en México y en otras partes del mundo. Sin embargo, la joven de vez en cuando nos sorprende como este domingo con sus gustos en series de televisión.

Así es, nos encontramos con que a Belinda le fascina el anime japonés, algo poco común pero no especial entre las luminarias del mundo del espectáculo mexicano.

La cantante subió una historia en su cuenta de Instagram en la que se ve que está pasando un rico descanso de año nuevo y mirando una popular serie de anime titulada "Sitch | One Punch-Man ", serie japonesa muy seguida entre el público joven que gusta de la ciencia ficción.

La actriz y cantante mostró unos cuantos segundos de lo que está apreciando en su pantalla, lo que de inmediato llamó la atención de sus fans, quienes comenzaron a interactuar para preguntarle sobre a serie y sus recomendaciones o gustos sobre las series japonesas.

Belinda por el momento no ha dado mayores detalles sobre el tema, pero no dudamos que en breve nos ofrezca información interesante sobre sus gustos televisivos y en particular por los productos japoneses.

¿De qué trata Sitch | One Punch-Man?

One Punch-Man es un webcómic de acción y comedia japonés, creado por el artista One e iniciado en 2009.

El webcómic rápidamente ganó popularidad, llegando a alcanzar las 8 millones de visitas. La pronunciación de su nombre en japonés, "Wanpanman", es un juego de palabras basado en el personaje infantil Anpanman, siendo wanpan una contracción de wanpanchi ("un golpe").

La historia se centra en Saitama, un superhéroe calvo y extremadamente fuerte que se muestra abrumado por la ausencia de un verdadero desafío, y que continuamente busca a un oponente digno de su poder.

Sitch es el Ministro Oficial de Justicia de la Asociación de Héroes, es además un hombre de mediana edad con una nariz bulbosa y cabello gris separados a la derecha. Lleva un traje marrón con camisa blanca y corbata roja.

Es propenso a entrar en pánico cuando las cosas cambian drásticamente para el cataclismo y es el único que ve a Garou como una amenaza para la Asociación de Héroes y la Humanidad.

