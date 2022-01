Belinda: con este look rosa de Año Nuevo enamoró a Christian Nodal y estos VIDEOS lo prueban

Belinda y Christian Nodal volvieron a ser la pareja del 2021, pues los cantantes no paran de dar de qué hablar con sus declaraciones o videos, y para recibir el Año Nuevo no podían fallar, pues el intérprete se dejó ver más enamorado que nunca de su prometida, quien se lució con un look rosa que dejó con la boca abierta a más de uno.

Aunque la pareja recientemente se vio en medio de la polémica por unas imágenes en las que se veía al cantante de "Botella tras Botellas" molestó con la ojiverde, hoy todo parece haber quedado atrás, pues en la celebración con la familia de Christian se mostraron muy cariñosos y llenos de amor.

Para celebrar la llegada del año 2022, los cantantes viajaron a la ciudad de Cartagena, en Colombia, donde festejaron junto a los padres y hermanos del sonorense, y también aprovecharon para cantar algunos de sus éxitos, tal como lo muestran los videos que fueron captados por la suegra de Belinda.

Belinda enamora con su look rosa de Año Nuevo

Silvia Cristina Nodal, madre y manager del intérprete, compartió en su cuenta de Instagram una serie de historias en las que dejó ver a sus miles de seguidores el momento en que Belinda, novia de su hijo mayor, cantó para la familia e invitados, luciendo un coqueto vestido en tono rosa.

En la celebración, a la que también asistieron Jaime González, padre de Christian y sus hermanos Amely y Jaime Alonso, los asistentes presumieron sus looks relajados pero elegantes, pues la madre del cantante conquistó con un mini vestido azul, mientras que la cuñada de Beli se lució con un atuendo en negro.

Leyenda

Christian Nodal se derrite de amor por la cantante

Sin embargo, y aunque las otras mujeres que asistieron a la lujosa celebración por el nuevo año se veía increíbles, fue la guapa cantante de temas como "Luz sin gravedad" y "Amor a primera vista", quien se llevó todas las miradas, y sobre todo las de su novio y prometido, quien se dejó ver más enamorado que nunca.

En uno de los videos compartidos por Cristy Nodal, como la llaman cariñosamente, se puede escuchar a Belinda interpretando "Bella traición", uno de sus temas más famosos con el que puso a bailar a sus suegros, todo mientras Christian la observa sin perder de vista detalle de su actuación.

En otro video, que fue compartido por una de las cuentas en Instagram dedicadas a la pareja, se puede ver como Belinda le canta a su prometido de una forma muy tierna, pues Nodal no puede apartar la vista de su novia, demostrando así que las cosas entre ellos van de maravilla.

Aunque en el último día del 2021 la ojiverde sorprendió a sus fans al publicar una serie de fotos en las que extrañamente no incluyó a su novio, parece que la intérprete decidió demostrarle de otra forma su amor, pues en el clip se le ve cantando con mucho sentimiento la canción "Es por ti", de Juanes.

