¿Quién es Marcial Casale, el actor que "casó" a Eugenio Derbez y Victoria Ruffo?

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo protagonizaron uno de los romances más polémicos de la farándula, pues además de la batalla legal por la custodia de su hijo, José Eduardo, el tema de la “boda falsa” es algo que los ha perseguido y por ello el comediante decidió romper el silencio.

En entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, Eugenio Derbez rompió el silencio y decidió relatar lo que en realidad habría pasado con la fiesta, al estilo de una boda, que organizó para entregarle el anillo a la actriz y en la que participaron algunos de sus amigos más cercanos.

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo. Foto: Instagram

"¿Cómo voy a engañar y hacer una boda falsa con toda la gente importante que tiene ella alrededor? O sea, ¿tú crees que su mamá no sabía? (…) Me dice: 'Vamos a casarnos, vamos a decirle a la gente que nos vamos a casar y no tenemos que decirles del acta”, detalló Derbez añadiendo que esto sucedió luego de que decidieron intentar una relación formal al enterarse que serían padres.

El actor Marcial Casale fue el responsable de oficiar una misa falsa en la fiesta donde el comediante le entregó el anillo de compromiso a Victoria Ruffo, pues era uno de sus amigos cercanos y había trabajado con él en diversas ocasiones.

Marcial Casale, actor que ofició una misa falsa en la supuesta boda de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo. Foto: Instagram @marcialcasale

Marcial Casale trabajaba en ese momento realizando algunas labores de técnico en diferentes producciones, pero también se ha destacado como actor de teatro y cine con experiencia en capacitación y lanzamiento de productos de comunicación.

Historia de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo

El actor y productor ha mencionado en más de una ocasión que conoció a Victoria Ruffo cuando él incursionaba en la farándula, mientras que ella era una de las actrices más destacadas de la pantalla chica junto a su madre, Silvia Derbez.

Se conocieron en 1989 cuando compartían escena en la telenovela “Simplemente María” y de inmediato quedaron cautivados por lo que comenzaron a salir, tan sólo unas semanas después y luego de su primer encuentro Victoria Ruffo quedaría embarazada.

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo se conocieron en 1989. Foto: Instagram

Eugenio Derbez señaló en entrevista con Yordi Rosado que se separaron por un tiempo, pero él decidió pedirle una segunda oportunidad para comenzar una familia juntos, momento en que habrían iniciado los problemas entre ellos pues la actriz deseaba anunciar que se casarían.

De acuerdo con el actor de “No se aceptan devoluciones”, Victoria Ruffo y su familia sabían que la fiesta que organizó se trataba de una celebración y no de una boda falsa, argumento que se usaría más tarde en su contra durante la batalla legal.

