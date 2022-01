¿Eugenio Derbez engañó Victoria Ruffo con una boda falsa? El actor responde

Eugenio Derbez dio a conocer que a las dos semanas de iniciar su relación con Victoria Ruffo tuvo relaciones íntimas con ella, tras lo cual quedó embarazada. La situación, comentó, se convirtió en algo problemático, debido a que apenas se conocían y él no estaba listo para ser padre una vez más.

En entrevista con Yordi Rosado, el actor aseguró que tras una discusión sobre esto, la actriz le pidió que se fuera. En primer instancia, él aceptó, pero después intentó retomar la relación para no dejar desamparado a su hijo.

Cuando Ruffo habló con él, ambos acordaron que le dirían a la prensa que se habían casado. Inmediatamente después, acudieron a un centro comercial para comprarse un par de anillos.

Días después, el personal de este lugar le informó que podía recoger estos objetos, pero a él le pareció que entregarle esta pieza a su pareja debía estar acompañado de algún gesto romántico.

Por tal motivo, dijo, decidió hacer una fiesta que fuera similar a una boda. Esto, aseguró, lo comentó con la familia de la actriz. Al no ser un evento en serio, Derbez incluso aceptó que un amigo le prestara el vestido de novia de su esposa.

Asegura que Victoria estaba enterada de todo.

La persona que puede corroborar esta historia, comentó Eugenio, es el actor Marcial Casale, quien trabajaba con él en un show y además fue elegido para servir como sacerdote.

"Victoria lo conocía de años, años, sabía quién era perfectamente", dijo.

Otro de los testigos sobre este hecho, aseguró, fue el hermano de Mijares, Héctor Almada, quien también fue invitado a la fiesta en la que únicamente se tenía previsto entregar el anillo a Victoria.

Explicó que los amigos de la artista colocaron la marcha nupcial, ella se colocó el vestido como pudo y además Casale realizó la ceremonia de manera muy tropezada.

"Amarramos el vestido con maskin tape", dijo.

Los años posteriores, comentó la estrella de No se aceptan devoluciones, ella tuvo buenos recuerdos de lo ocurrido e inclusive presumía con sus amigos la fiesta que armó Eugenio; sin embargo, supone el comediante, el conflicto llegó cuando los dos se separaron y Ruffo quiso quitarle la patria potestad de su hijo José Eduardo.

Derbez especula que no fue un plan armado por su expareja, sino por su abogado, quien pudo haber sido quien le diera la idea de que lo demandara por daño moral, argumentando que presuntamente la habían engañado para hacerla creer que se estaba casando con él.

"Cuando me llega a mí esta noticia yo no me lo podía creer", dijo. "Puedes engañar a una persona que no tiene cultura, pero ¿a Victoria Ruffo?", agregó.

Aseguró que ha cargado con esta historia durante muchos años, debido a que los reporteros de espectáculos nunca han buscado la historia verdadera y cuestionó que la gente creyera que él había engañado a su expareja, sobre todo con toda la preparación que tenía ella.

Agregó que no tiene rencores en contra de su expareja y además no culpa a ninguno de los dos de cómo terminaron las cosas, por lo que pidió que no se buscara un villano o un bueno en esta historia

