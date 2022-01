"Te metían la mano": Susana Zabaleta confiesa que fue acosada por otros actores en los 80

Susana Zabaleta inició su carrera artística a mediados de la década de 1980 participando en una gran cantidad de puestas en escena donde compartió créditos con grandes estrellas de la farándula, sin embargo, la también cantante reveló que su camino para llegar a consolidarse dentro del medio no fue tan sencillo pues además de otras dificultades, tuvo que lidiar con una gran cantidades de actrices que se empeñaban en hacerle la vida de cuadritos así como con actores y productores que la acosaron sexualmente.

Fue durante una entrevista para “Venga la Alegría Fin de Semana” donde la soprano sorprendió con estas fuertes declaraciones y aseguró estar feliz porque algunas de las personas que la trataron mal ya murieron y también reveló cuáles fueron los abusos de corte sexual de los que fue víctima.

“Perras, muchas perras del mal, horrendas, unas ya están muertas, qué bueno y actores horrendos que te metían mano y no podías decir ‘este pu*o me acaba de agarrar las nalgas’, no podrías decirlo porque acuérdate que antes no existía eso tú calladita te ves más bonita, así era, los ochentas fue una época horrenda, los actores nos trataron mal”, sentenció la actriz de 57 años.

Cabe mencionar que la actriz de "Sexo, pudor y lágrimas 2" no quiso dar nombres de las personalidades que la trataron mal y de los que la acosaron, sin embargo, también mencionó que ha tenido que enfrentarse a diversos productores que han querido aprovechar su posición para sacarle una cita y en ese sentido recordó que ha preferido desistir de su sueldo a caer en las garras de estos sujetos.

“’Vamos a cenar y cenar y luego te doy tu pago’ y yo así de ¿cómo vamos a cenar y luego te doy tu pago? Y dijo sí y me hizo así como de… y le dije ‘estás pero bien pend*jo, ¿qué te pasa? Claro que no, quédate con el pago y reviéntatelo hasta que te pudras”, recordó la actriz una de sus malas experiencias con productores del medio.

Para finalizar, Susana Zavaleta refirió que cuando ha sido necesario ha alzado la voz para denunciar este tipo de situaciones pues recordó que desde muy pequeña compendió lo difícil que es ser mujer en un país como México, sin embargo, señaló que ha podido salir adelante gracias a su fuerte carácter.

