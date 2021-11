"Comenta estupideces": Susana Zabaleta arremete contra Yuri y sus comentario homofóbicos

Susana Zabaleta es una de las personalidades del mundo del espectáculo que apoya mucho la igualdad y el empoderamiento de la mujer, por lo que no puede entender que actualmente existan personas que sigan dando comentarios homofóbicos. En esta ocasión, la cantante arremetió contra Yuri.

La veracruzana realizó comentarios homofóbicos durante su participación en El Escorpión Dorado al volante, donde se le preguntó sobre sus parejas y si alguna había resultado ser homosexual, a lo que la interprete contestó que sí y que fue horrible, tanto que de su preocupación se fue a hacer análisis.

“El chico sale del otro lado y todo y dije ‘cómo va a ser así’… Sí, horrible, horrible… No, no me ardió me preocupé. No deja tú eso, me fui a hacer un análisis”, expresó la cantante de “La mandita primavera” a Alex Montiel durante el programa de “El Escorpión al volante”.

La reacción de Susana

Durante una entrevista con diversos medios de comunicación, no tuvo reparo en hablar de Yuri y asegurar que no entiende cómo todavía pueden existir ese tipo de comentarios y formas de pensar, tanto que le da mucha tristeza que la gente todavía comente estupideces.

“Ya lo sé, pero me da lo mismo lo que diga Yuri. Me da mucha tristeza que todavía comentan esas estupideces cuando hay gente que ha sufrido mucho. Hay tanta gente que han matado, simplemente por el hecho de ser homosexual, es muy triste que la gente sea tan tonta de decir cosas estúpidas”, expresó Susana.

Esta no fue la única reacción al comentario de la veracruzana, ya que mucha gente que apoya la comunidad LGBT+ y que obviamente no están de acuerdo con lo dicho por Yuri. Por el momento no se ha presentado una disculpa o algo relacionado por parte de la intérprete de “La maldita primavera”.

