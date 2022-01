La película protagonizada por Leonardo DiCaprio en NETFLIX que podría ganar un Óscar |TRÁILER

En este mes de enero, diversas producciones audiovisuales se suman a la plataforma, los cuales forman parte de los estrenos para chicos y grandes.

Por esta razón, hemos creado una selección de una película para ver este fin de semana, acompañado de tus seres queridos; esta producción se ha convertido en la más vista en México y te llenará de fuertes emociones.

Se trata de la cinta "Don't Look Up", o por su título en español "No mires hacia arriba", misma que se perfila para ser considerada en los premios de la Academia, es decir, los premios Oscar.

De qué trata "Don't Look Up"

Esta cinta que actualmente ocupa el puesto número tres dentro de la lista del Top 10 de cintas más vistas en Netflix, sigue la historia de Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) es una estudiante de posgrado en Astronomía que al lado de su profesor Randall Mindy (Leonardo DiCaprio), hacen un tremendo descubrimiento que pone en riesgo a todo aquel ser viviente que se halle en la Tierra.

Se trata de un cometa en órbita en el Sistema Solar que tiene el tamaño del Monte Everest. El problema es que comunicar la noticia de un posible exterminio de la vida no es nada fácil, por lo que se verán involucrados en la aventura más extraña de sus vidas.

La película más vista hoy

Esta es una película que podría perfilarse para los premios Oscar, esto debido a su destacado argumento y a sus excelentes actuaciones por parte de estrellas de la meca del cine, es por eso que recomendamos al usuario que aproveche estos días de relajación y convivencia para que le des una oportunidad al director Adam McKay, quien está detrás de otros títulos como "Bad Blood", la serie "Kings of America", entre otros.

A continuación te dejamos el tráiler de esta destacada producción cinematográfica alojada en la plataforma de series y películas, la cual se ha logrado posicionar dentro del Top 10 de las más vistas en México:

