Frida Kahlo le hizo a María Félix una extraña petición; ¿involucraba a Diego Rivera?

Frida Khalo y Diego Rivera vivieron uno de los matrimonios más recordados en la historia de México, pero también uno de los más polémicos. En esta ocasión vamos a recordar una historia bastante sonada, misma que incluye a María Félix, una amiga de la pintora, pero que se habría robado el corazón del muralista.

La amistad entre La afamada estrella de Cine de Oro y Frida se comenzó a forjar en 1945, cuando se consumó el matrimonio con Agustín Lara. En aquellos años, Diego y la pintora más icónica del momento se habrían casado por segunda ocasión, el gran amor de su vida, pero a quién también le fue infiel en diversas ocasiones.

Dicha amistad creció lo suficiente, al grado que la actriz llegó a pasar mucho tiempo en Casa Azul, el hogar de Diego y Frida; pero eso no fue todo, ya que se dice que el pintor le habría declarado su amor en diversas ocasiones, mismas que María Bonita habría rechazado tajantemente, ya que estaba con su amiga.

Le propuso matrimonio

Se dice que ‘La Doña’ habría pensado que las palabras de Rivera eran broma hasta que el muralista le propuso matrimonio, pero eso no fue todo, ya que se dice que Khalo le mandó una carta donde le pedía que aceptara la propuesta de quien todavía era su esposo.

El motivo por el que no se consumó el tercer matrimonio de María Félix y Diego no estuvo marcado por Frida, sino que en realidad ella no se sentía atraída por él, es decir, no lo consideraba guapo, eso sí, siempre dijo que le gustaban sus pinturas.

El amor y la amistad terminó con la muerte de Frida, ya que Diego nunca le avisó a la actriz, quien se encontraba en París cuando ocurrió el deceso de la icónica pintora de México. ‘La Doña’ se enteró del suceso cuando llegó a la Ciudad de México para visitar el hogar de sus amigos y encontró vacía la casa de su amiga.

Te puede interesar: Frida Kahlo rompe récord al vender obra en casi 35 millones de dólares