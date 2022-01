Eduin Caz RENUNCIA a beber alcohol por una preocupante razón I VIDEO

El inicio de este 2022, Eduin Caz lo festejó de una manera diferente y con abstinencia, sí, sin una gota de alcohol, el vocalista de Grupo Firme gritó ¡Feliz año nuevo!.

Y es que el tijuanense tuvo que celebrar sin tomar alcohol debido a que unos días antes el cantante estuvo hospitalizado y le diagnosticaron una hernia hiatal, padecimiento del cual ya se está atendiendo.

Renuncia al alcohol en 2022

Fue por medio de algunos videos que el líder de Grupo Firme compartió en sus redes sociales, cómo es que celebró la llegada del 2022, pues fue algo muy difícil para él, ya que como es bien sabido, gusta mucho de tomar bebidas alcohólicas y en esta ocasión no pudo beber.

Y es que tan solo una semana antes, en la celebración de navidad, Eduin Caz tuvo una gran fiesta, en la que el alcohol no pudo faltar en su mesa y en su cuerpo, pues terminó la celebración hasta el otro día y con estragos de las bebidas.

Y justamente fue tan solo unos días después de esta celebración que Caz ingresó al hospital de emergencia, en dónde fue diagnosticado con una hernia hiatal, y aunque no ha revelado en qué consiste su tratamiento seguramente no puede consumir ningún tipo de irritante, por lo que este año nuevo más a fuerzas que por ganas, el cantante no consumió algo que pudiera afectar su salud.

¿Es un adiós para siempre al alcohol?

Aunque no ha revelado, si su abstinencia al alcohol es momentánea solo mientras está en tratamiento de la hernia hiatal o bien, si esta medida la tomará para siempre, Eduin Caz en meses anteriores ya había querido dejar de tomar, pero no había podido.

Sin embargo, seguidores de Eduin Caz y Grupo Firme dicen estar contentos por el cantante de haberse despedido del alcohol pues es algo que le hace daño y primero está su salud que la diversión.

Además sus fanáticos le escriben buenos deseos en redes sociales, pues aseguran que aunque está rodeado de “puros borrachos”, le será más difícil pero él puede lograrlo pues quieren verlo sano en su próxima gira en México este 2022.

