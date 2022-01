Carmen Muñoz confirma su regreso a Televisa, ¿se integrará a Hoy como reemplazo de Galilea Montijo?

Luego de varias semanas llenas de especulaciones, Carmen Muñoz decidió romper el silencio sobre su futuro laboral y confirmó que ya fue contratada por Televisa, por lo que de inmediato comenzaron a surgir teorías que la posicionaron como el reemplazo de Galilea Montijo en Hoy por lo que ella misma aclaró toda la situación y reveló si será la nueva compañera de Andrea Legarreta.

Fue durante una entrevista para el portal de TVyNovelas donde Carmen Muñoz confirmó que luego de casi 16 años regresará a conducir un espacio en la televisora propiedad de Emilio Azcárraga, donde, recordó, vivió una gran etapa conduciendo el programa llamado “Nuestra Casa” en el cual, compartió créditos con Coque Muñiz, Claudia Lizaldi, Raquel Bigorra y Talina Fernández.

La ex conductora de “Enamorándonos” y “Al Extremo” señaló que está muy entusiasmada con esta nueva etapa en vida profesional y que está dispuesta a ganarse el cariño de la gente, además, aprovechó para dejar en claro que su salida de TV Azteca no fue en malos términos como podría creerse, pues simplemente decidió no renovar su contrato porque las condiciones ya no le favorecían, no obstante, necesitaba un descanso luego de varios años trabajando en diferentes espacios de la televisora del Ajusco, por lo que aprovechó para disfrutar a su familia.

¿Carmen Muñoz será la nueva conductora de Hoy?

Al ser cuestionada directamente sobre su posible ingreso a Hoy, Carmen Muñoz señaló que todavía se encuentra en pláticas para saber cuál será el proyecto al que se sumará, incluso, mencionó que el nombre del famoso matutino aún no ha aparecido en las conversaciones con los ejecutivos de la televisora, por lo que de momento, no hay una clara señal que indique que pudiera ser el reemplazo de Galilea Montijo, de quien se ha especulado que podría dejar el programa por las diversas controversias en las que se ha visto envuelta.

Cabe mencionar que, la ex conductora de "Al Extremo" no descartó la idea de sumarse al matutino, pues al preguntarle sobre el proyecto al que le gustaría unirse, sorprendió al enlistar todas las características del programa “Hoy”.

“Me gustaría seguir en la conducción, en lo que más me apasiona en la vida, estar cerca de la gente, comunicar, poder tener oportunidad de escuchar al público que ve la pantalla de Televisa y que pueda acercarme”, señaló la querida conductora que vivió sus mejores años en TV Azteca.

Para finalizar, Carmen Muñoz señaló que su regreso a Televisa llegó sin que lo buscara, pero será una excelente oportunidad para estar más cerca de su esposo, el actor, Juan Ángel Esparza, quien pertenece a la mencionada televisora, además, señaló que también aprovechará para reencontrarse con grandes amigos a los que no ve desde hace muchos años.

