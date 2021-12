¿Carmen Muñoz se queda sin trabajo? Televisa la quitó de este programa

Fue a mediados del pasado mes de noviembre cuando Carmen Muñoz y TV Azteca terminaron su relación laboral pues la querida conductora de “Enamorándonos” y “Al Extremo” decidió darse un tiempo para su familia y otros proyectos, no obstante, no pasó mucho tiempo para que se confirmara que estaba en pláticas para unirse a Televisa, pero recientemente surgió información que complicaría el panorama para la presentadora pues se informó que la televisora propiedad de Emilio Azcárraga decidió quitarle el proyecto que sería su presentación, por lo que ahora se teme por el futuro de la también escritora.

La salida de Carmen Muñoz de TV Azteca ha estado envuelta en polémicas pues existen diferentes versiones entorno a su renuncia pues se dijo que la conductora buscaba un aumento en su sueldo, y por otro lado se dice que Televisa intentó contratarla como una especie de venganza contra la televisora del Ajusco por haberse llevado a dos de sus creadores de contenido más importantes, además, también se habló de la llegada de la conductora al programa “Hoy” y otros espacios importantes de Televisa, sin embargo, el futuro de la conductora aún es incierto pues según informó Pepillo Origel, Televisa decidió quitarle el programa que sería su presentación.

Carmen Muñoz dejó TV Azteca a mediados de noviembre. Foto: Especial

¿Qué programa le quitó Televisa?

Como se mencionó antes, hace unas semanas se habló de la llegada de Carmen Muñoz a “Hoy”, sin embargo, no es al famoso matutino al que supuestamente iba a llegar la conductora que saltó a la fama bajo el cobijo de TV Azteca pues de acuerdo con las declaraciones del titular del programa “Con permiso”, Televisa pretendía presentarla en su programa especial de fin de año, pero, no pudieron llegar a un acuerdo y la retiraron del elenco.

“Ella estaba contemplada para conducir el especial de fin año, pero a la mera hora no se concretó la participación y no estuvo”, comentó el periodista de espectáculos, quien no detalló si las negociaciones entre ambas partes continuarán para otros proyectos, no obstante, lo que sí aseguró fue que en su lugar quedaron Tania Rincón, Odalys Ramírez y Paul Stanley, además, detalló que dicho especial será transmitido la noche del viernes 31 de diciembre para recibir el 2022.

Hasta el momento, Carmen Muñoz no ha salido a aclarar todo lo referente a su futuro por lo que se desconoce si tiene planeado regresar a TV Azteca en algún momento o si tiene programado continuar con las negociaciones con Televisa para obtener un contrato que le favorezca, no obstante, en sus redes sociales ha dejado ver que se ha dedicado a promocionar su libro “Dale like al amor”, por lo que seguiría dedicándose a sus actividades como escritora hasta que consiga un nuevo proyecto en televisión.

SIGUE LEYENDO:

VLA: ¿Querida conductora se despide del programa por Covid-19? Esto es lo que se sabe

Carmen Muñoz NO llegará a Hoy, pero sí a Televisa; ¿desbancará a la competencia?