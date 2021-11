Galilea Montijo desconoce a Carmen Muñoz; aclara si estará en Hoy

Después de la sorpresiva salida de Carmen Muñoz del programa Al Extremo, se comenzó a especular que la conductora se integraría al matutino de 'Hoy'. Para terminar con los rumores, los reporteros le preguntaron directamente a Galilea Montijo, sin embargo, la presentadora dijo desconocer al talento de TV Azteca.

La también modelo se convirtió en una de las figuras más queridas de la televisora del Ajusco, por lo que cuando no se presentó en el programa sus fanáticos comenzaron a preguntar qué había pasado con ella. Por varios días la compañía se mantuvo en silencio, lo que hizo que comenzaran a crecer los rumores, uno de ellos fue que llegaría al programa 'Hoy' para sustituir a Galilea Montijo, quien aseguran podría salir pronto de la emisión.

¿Galilea Montijo saldrá de Hoy?

La conductora del matutino de Televisa ha estado en el ojo del huracán, pues aunque se ha ganado el cariño del público, hay quienes aseveran que pronto podría salir. Las especulaciones empezaron desde que las autoridades mexicanas comenzaron a buscar a su amiga Inés Gómez Mont, y algunas personas vincularon sus lujos con la ex presentadora de Ventaneando.

Galilea Montijo dejo unos días Hoy para atender su salud Foto: Especial

Asimismo, los pronósticos de su salida aumentaron cuando Gali enfermó y dejó de asistir al programa. De acuerdo a la propia conductora tuvo problemas de presión y tomó unos días de descanso. Además, le realizaron unas pruebas las cuales revelaron que sufre de un derrame en el corazón, pericarditis e hipertensión, por lo que la famosa ya recibe un tratamiento especial para controlar todas sus dolencias.

¿Carmen Muñoz llega a Hoy?

En una entrevista con medios, Galilea Montijo fue cuestionada sobre si Carmen Muñoz se integrará al equipo de 'Hoy', tal y como lo hizo Tania Rincón, quien antes era parte de Venga La Alegría y lo dejó TV Azteca para unirse a los proyectos de Televisa.

La también actriz dijo que no conocía a la ex conductora de Al Extremo ni tampoco a los otros talentos del programa matutino de la televisora del Ajusco, pues están en el mismo horario y no puede verlos.

“¿Carmen Muñoz? Te lo juro por Dios, cuando me preguntan a mí de otros compañeros que no ubico, porque van a decir que payasa que no ve a los de ‘Venga’, no los veo porque ese es el mismo horario que estamos todos en vivo, de hecho, cuando yo cambio no reconozco absolutamente a nadie”, aseguró.

Al retomar el tema de Carmen Muñoz, la también conductora de Pequeños gigantes resaltó que hay varias formas de llegar a los programas, pues dijo que mientras unos lo hacen con la cabeza en alto, otros lo hacen agachados. “Lo que pasa es que hay diferentes formas de llegar en la vida a lugares, hay lugares donde llegas con la cabeza arriba y otros donde llegas con la cabecita abajo”, indicó.

Finalmente, indicó que en caso de que Carmen se una a, programa Hoy, ella le dará la bienvenida. “Si ella entra al programa se les da la bienvenida, yo no estoy peleada con la vida ni con que les den trabajo a nadie”, agregó.

