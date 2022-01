Boys Over Flowers: El episodio especial del drama coreano que seguramente no has visto

¿Cuántos episodios tiene Boys Over Flowers? El dorama coreano tiene 25 capítulos, se estrenó en 2009 y se han realizado otras dos versiones, japonesa y tailandesa, desde entonces. Aunque los fans se quedaron con ganas de una segunda temporada, sí pudieron disfrutar de un episodio especial.

"Chicos Antes Flores" es uno de los doramas que toda fan debe ver, es uno de los más vistos y la versión coreana sigue siendo la más exitosa hasta ahora. Incluso existe un final alternativo y escenas eliminadas que nunca pudieron salir al aire debido a errores en la escenas.

Hasta ahora, existen los remakes chino, japonés, tailandés, americano y coreano y, aunque no estaba planeado, Boys Over Flowers se vio obligado a realizar un episodio especial sin la protagonista y solo con los F4 que seguramente no conocías. ¿Ya lo viste?

El especial de Boys Over Flowers, ¿de qué trata?

"Boys Over Flowers" tiene más de 12 años que salió al aire, pero sigue siendo una de las series coreanas más representativas de los doramas y con la que Lee Min Ho saltó a la fama mundial; sin embargo, a lo largo de sus grabaciones los actores fueron víctimas de una maldición.

La actriz y protagonista, Goo Hye Sun, sufrió un accidente de auto en medio de las grabaciones, por lo que fue hospitalizada y se pausó la producción. Fue así que se creó un episodio especial de "Boys Over Flowers" con los F4, los actores compartieron secretos y curiosidades del drama.



También se mostraron escenas eliminadas, bloopers y una entrevista con cada uno de los actores, quienes compartieron su experiencia de grabar el dorama. También se mostró el impacto de la serie, así como algunos segmentos dentro del programa. Este especial de "Chicos antes flores" lo puedes ver en YouTube con subtítulos en español.

Te puede interesar: Doramas para aprender frases básicas en coreano, te decimos cuáles y dónde verlos