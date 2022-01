Numerología 2022: Suma tu año de nacimiento y descubre quién fuiste en tu vida pasada

Hay personas que se aferran al futuro, buscan saber cómo les irá o qué suerte tendrán el próximo mes. También hay quien busca cambiar su destino sabiendo que le depara la vida, y no son pocos los que en vez de mirar hacia adelante se quedan estancados en el pasado.

Aunque si crees en la reencarnación hay algo que resulta demasiado atractivo y con lo que muchos han llegado a fantasear, lo cual reside en descubrir quién fuiste en tu vida pasada.

Quizás eras alguien exitoso o rodeado de amores, talvez no corriste con suerte en los negocios o simplemente viviste con un perfil bajo hasta tu muerte; sea cual sea la respuesta, el deseo de saber qué fue lo que lograste en tu vida pasada puede volverse una realidad gracias a la numerología.

Aunque no lo creas, este conjunto de creencias que se basa en la suma de números te puede ayudar a evidenciar la relación oculta que hay entre tu fecha de nacimiento y tu antigua vida.

¿Cómo puedo saber quién fui en mi vida pasada según la numerología?

Si quieres descubrir qué fue lo que caracterizó a tu vida pasada no necesitas hacer un gran ritual para conectarte con tu antiguo yo, ya que para hacerlo sólo necesitas sumar los dígitos del año en que naciste.

Para que esto quede más claro te daremos un ejemplo. Supongamos que naciste en el año de 1997, entonces para obtener la característica que definió a tu vida pasada, es necesario que sumes todos los dígitos de la siguiente manera:

1 + 9 + 9 + 7 = 26

Una vez que tengas esta cifra tienes que reducirla hasta que te quede un sólo digito, de manera que continuando con nuestro ejemplo hay que sumar 2 + 6, con lo cual tenemos que nuestro número es el 8.

Pero ¿qué pasa si me sale una cifra con cero como 20 o 10? Literalmente sólo te quedas con el dígito que no sea cero, ya que cualquier suma con este número no acumula.

Sin embargo, si te sale un número maestro, la cosa cambia, si no los conoces, estos números son el 11 y el 22, con los cuales también podrás conocer un poco de tu vida pasada, ya que son los únicos que para este ejercicio pueden quedarse en un número de dos dígitos.

¿Qué dice la numerología de mi vida pasada?

Si ya sacaste tu número, lo único que queda es identificarlo en esta lista, así podrás saber qué fue lo que caracterizó tu vida pasada según tu año de nacimiento:

Uno : Representa una vida pasada llena de éxitos y logros tanto personales como profesionales.

: Representa una llena de éxitos y logros tanto personales como profesionales. Dos : En tu otra vida fuiste una persona muy tranquila, que no se aventuró a tomar muchos riesgos, por lo que gozaste de una existencia mesurada.

Tres : Según la numerología fuiste alguien que aprovechó su vida al máximo, experimentando y arriesgándote siempre se te presentaba la oportunidad.

Cuatro : En tu vida pasada eras alguien práctico y organizado; cualidad que posiblemente conserves en esta vida.

: alguien práctico y organizado; cualidad que posiblemente conserves en esta vida. Cinco : Solías ser alguien curioso y con muchas ganas de vivir al máximo cada día.

: Solías ser alguien curioso y con muchas ganas de vivir al máximo cada día. Seis : Eras alguien sumamente emocional, lo cual te trajo algunos problemas personales que interfirieron en tus relaciones.

: Eras alguien sumamente emocional, lo cual te trajo algunos problemas personales que interfirieron en tus relaciones. Siete : La c ualidad rigió tu vida pasada fue la sabiduría, por lo cual, es posible que fueras un especialista en lo que te hayas desempeñado.

: La c fue la sabiduría, por lo cual, es posible que fueras un especialista en lo que te hayas desempeñado. Ocho : Tu vida se caracterizó por la competencia y los logros; lo más posible es que hayas ganado un premio o hayas sido galardonado de alguna manera.

: Tu vida se caracterizó por la competencia y los logros; lo más posible es que hayas ganado un premio o hayas sido galardonado de alguna manera. Nueve : Eras un idealista que pasó su vida buscando ser famoso en alguna área artística.

: Eras un idealista que pasó su vida buscando ser famoso en alguna área artística. Once : Lo más posible es que fueras una persona inspiradora, visionaria y muy emprendedora.

: Lo más posible es que fueras una persona inspiradora, visionaria y muy emprendedora. Veintidós: En tu vida pasada te la pasaste buscando tener dinero y seguridad monetaria.

