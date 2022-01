Guillermo del Toro quiere filmar en la CDMX

Luego del estreno nacional de “El callejón de las almas pérdidas”, una película de cine negro, el director Guillermo del Toro quiere seguir experimentando en este género y prepara un proyecto que le gustaría filmar en México.

“Tengo un guión que me ha costado mucho trabajo, lo tengo desde hace 10 años. Está perfectamente el primer acto, medio ya claro el segundo, sé hacia dónde va al final, pero me cuesta trabajo. Lo disfruto mucho, lo hago cuando puedo y me gustaría filmar en la Ciudad de México”, dijo el cineasta durante un conversatorio, tras la proyección del nuevo filme.

El mexicano adelantó que esta nueva historia está inspirada en una charla que escuchó y le pareció tremenda: “No sería de terror, ni policíaco, es un drama real en tres partes. Si lo logro resolver, nos lanzamos”, afirmó.

Una de las cosas que más extraña del país, es poder escribir diálogos en español, por el folclor con el que se habla, de hecho recordó una de las líneas que hizo para el cortometraje “Doña Lupe” de 1985 y que hoy ve como joyas literarias, la frase fue: ‘pinche vieja, pata de palo, hasta del culo le han de haber salido las alas”.

Por ahora, el director se concentra en la promoción de la cinta que protagonizan Brandly Cooper y Cate Blanchett, así como en una adaptación animada de “Pinocho” para Netflix y en una serie llamada “El gabinete de curiosidades”, en la que ocho directores realizan un episodio cada uno.

POR ADRIANA LUNA

