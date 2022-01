Abuchean a Natanael Cano y hace un desplante a la Banda MS en pleno concierto; así terminó por disculparse

Natanael Cano volvió a la polémica tras difundirse un video donde se aprecia al cantante abandonar un escenario en medio de abucheos.

Supuestamente Cano estaba molesto y decidió hacerle una grosería a un promocional de la Banda MS, todo esto en el Día Nacional de la Banda en Los Ángeles, California, en Estados Unidos.

Entre los comentarios que acompañaban el clip de Nata se encontraban "que bueno por el público, se hizo respetar", "ese chico le hace falta un poco de humildad" o "le urge un buen manager".

Luego de que el clip se hizo viral, el sonorense respondió a través de Instagram y explicó el motivo de su molestia, además pidió perdón a la "MS".

A lo largo de sus stories, el cantante negó que hubo abucheos, por lo que aseguró que su molestia se debió a que a su banda la sacaron del escenario antes de lo debido. Ya que él no comprendió la situación, habría abandonado también el lugar y su primera reacción fue la de hacer señas obscenas a la banda.

“Malentendidos siempre hay, pero que abucheen a Natatyson, eso sí que no. Y una disculpa para la Banda MS, fue en el momento, fue instantáneo. Yo me sentí un poco triste, por X o Y razón que sacaron a mi grupo que yo no me di cuenta, yo tenía tiempo todavía, pero no me abuchearon, a Natatyson nunca lo abuchean”