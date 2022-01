Esta canción de Los Tigres del Norte fue CENSURADA por hablar de política en México

Los Tigres del Norte es una agrupación considerada como ídolos no solo a nivel nacional, sino también en todo el mundo, pues llevan su estandarte y cultura a lugares en donde aplauden las canciones y sobre todo el contenido de sus letras.

Los artistas son dueños de cientos de temas que el público adopta como himnos para toda la comunidad, debido a que en sus versos y estrofas relatan el aconteces diario o la historia de un personaje, ciudad o momento.

Pero aunque son de los músicos más queridos y respaldados en sus más de 54 años de carrera también han incomodado al gobierno, a la prensa y a diversas personas que no están de acuerdo con lo que cantan en algunos de sus corridos.

Tal es el caso de la canción “La Granja”, un sencillo que fue lanzado en 2009 por Los Tigres del Norte, se trata de una pieza inspirada en el escritor Gerge Orwell, pero que debido a su letras e indirectas fue censurada.

Según algunos usuarios que han observado y escuchado detenidamente el video que aún se encuentra en YouTube, en la letra los músicos hacen referencia a críticas para las autoridades gubernamentales de México por temas de inestabilidad económica y narcotráfico.

Se dice que hablan de los grupos delictivos de narco cuando mencionan a “La Perra” mientras que después hacen referencia a el partido PRI cuando dicen “Abuelo” y “Zorro” al PAN, pues recuerdan el mandato de Vicente Fox Quezada.

“Si la perra está amarrada

Aunque ladre todo el día

No la deben de soltar

Mi abuelito me decía

Que podrían arrepentirse

Los que no la conocían

Por el zorro lo supimos

Que llego a romper los platos

Y la cuerda de la perra

La mordió por un buen rato

Y yo creo que se soltó

Para armar un gran relajo

Los puerquitos le ayudaron

Se alimentan de la granja

Diario quieren más maíz

Y se pierden las ganancias

Y el granjero que trabaja

Ya no les tiene confianza

Se cayó un gavilán

Los pollitos comentaron

Que si se cayó solito

O los vientos lo tumbaron

Todos mis animalitos

Con el ruido se espantaron

El conejo está muriendo

Dentro y fuera de la jaula

Y a diario hay mucho muerto

A lo largo de la granja

Porque ya no hay sembradíos

Como ayer con tanta alfalfa

En la orilla de la granja

Un gran cerco le pusieron

Para que siga jalando

Y no se vaya el granjero

Porque la perra lo muerde

Aunque él no está de acuerdo

Hoy tenemos día con día

Mucha inseguridad

Porque se soltó la perra

Todo lo vino a regar

Entre todos los granjeros

La tenemos que amarrar”