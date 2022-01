Los Tigres del Norte: está canción metió en problemas al grupo por su letra

Los Tigres del Norte son una de las bandas más reconocidas en el regional mexicano, pero en esta ocasión no vamos a tocar un punto positivo de su exitosa carrera, sino de una canción que los llevó a la censura. El motivo por el que dejaron de sonar sus canciones o al menos una de ella fue porque su letra era demasiado curda y tocaba temas difíciles.

La canción de la que vamos a hablar salió en 2009 y era una dura crítica a la política mexicana, pero para ser más específico contra la guerra con el narcotráfico que se vivió en el sexenio de Felipe Calderón, por lo que todo terminó en una censura.

Se dice que la canción fue inspirada en una fábula inspirada en el libro “Rebelión en la granja” de George Orwell, misma que se publicó el 17 de agosto de 1945. La diferencia fue que la banda mexicana lo centró en una situación política, eso sí, hizo que se volviera a la censura en pleno siglo XXI.

La canción

El tema del que estamos hablando es “La Granja” y el motivo por el que fue censurado fue por la cruda letra. Se tiene que mencionar que la critica que lanzaron lo hicieron una serie de analogías. Al narcotráfico lo representaron con una perra salvaje, mientras que el hablar de un abuelo, es referente al PRI. La referencia del zorro es con el PAN

“Si la perra está amarrada, aunque ladre todo el día, no la deben soltar”, dice la canción en las primeras estrofas. Posteriormente dicen “Mi abuelo me decía que podrían arrepentirse los que no la conocía”. Esto último hace referencia a que el PRI estaba cuando surgieron los primeros grupos del crimen organizado.

“Por el zorro lo supimos, que llegó a romper los platos y la cuerda de la perra. La mordió por un buen rato y yo creo que se soltó para armar un gran relajo” continua la letra haciendo referencia a que el PAN llegó a soltar a la gente del narcotráfico.

Al final el mensaje de “La Granja” va dirigido para hacer un llamado para amarrar de nuevo a la perra para resolver un problema, es decir, detener el narcotráfico en el país y de paso la guerra que se generó durante el mandato de Felipe Calderón.

