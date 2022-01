Susan Quintana, exnovia de Alfredo Adame revela que el actor "padece déficit de atención y es obsesivo"

Susan Quintana, ex pareja de Alfredo Adame, declaró que se puso en contacto con las personas con las que el actor se lió a golpes en la vía pública y mencionó que las cosas no son como ha declarado, pues "se inventa sus películas, inventa y se cree sus cosas".

La mujer originaria de Jalisco aseguró que "es mentira que lo quería asaltar" la pareja que aparece en el video. "No son ningunos delincuentes, no se va a quedar con los brazos cruzados", declaró en entrevista para el programa De Primera Mano.

Quintana ofreció la que sería la versión de los hechos de Maythe Flores, mujer con la que se pelea Adame; el ex galán de televisión le habría roto el espejo retrovisor al carro y entre las discusiones "la muchacha le agarró el teléfono para que no se fuera y les pagara". Sin embargo, mencionó que para quedar su ex inventa y cambia las versiones.

"No le crean", pide Susan a las personas

Susan Quintana mencionó que sólo las personas que han vivido con el rival de Carlos Trejo, conocen el tipo de persona "siniestra" que es. Por otro lado, reveló que durante su relación sufrió de diversos tipos de violencia: control, emocional, de silencio y psicológica.

Quintana reveló que "usa medicación y luego se la quita", así como que padece déficit de atención y es obsesivo compulsivo. Por estas razones indicó que repite las cosas una y otra vez, "pero él no tiene esa mente. Es una persona realmente mal de sus facultades emocionales y mentales", indicó.

Susan Quintana y Alfredo Adame se conocieron por FB (Foto: captura de pantalla)

Susan Quintana ya atestiguó el comportamiento de Adame tras el volante

Acompañada por su hijo, durante una salida con el actor, Susan recordó que otro automóvil lo rebasó, hecho suficiente para que Alfredo Adame acelerara para alcanzarlo y tratar de aventar al automovilista.

"En ese momento saca su arma y los empieza a apuntar. Yo lloraba y gritaba, además iba mi hijo atrás. Después comencé a agarrarlo y él le empezó a bajar, pero con una cara de odio. Yo empecé a temblar y a llorar, él dijo: 'ya me tranquilicé'", platicó la mujer que conoció al histrión a través de Facebook.

Tras cuestionarlo por su violenta reacción él le confesó que tiene problemas de ira que debe de arreglar.

