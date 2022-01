Manelyk se burla de Lorena Herrera: 'Yo no voy a ser como ella, no es mi tirada' | VIDEO

Manelyk González es una de las personalidades que se catapultó a la fama después de atravesar por el programa Acapulco Shore, desde entonces ha emprendido varios proyectos para crecer en su carrera y como persona.

Ahora se encuentra estrenando un reality show de su autoría llamado "Manelyk Tu Madrina Mágica" en el que pretende que tenga un éxito como "La Casa de los Famosos", donde participó, u otros de gran relevancia.

Durante una entrevista en De Primera Mano, la originaria de la Ciudad de México, platicó de diversos temas con los conductores donde les reveló que en febrero se irá a Cuba para realizar su videoclip; por lo pronto se encuentra ensayando mucho con sus coreografías; hasta les habló de sus suggar daddies.

Asimismo, mencionó que antes de tener fama ella estudiaba la carrera de Administración de Empresas Turísticas; sin embargo, no pudo terminarla tras su ingreso a Acapulco Shore, un programa que la llevó a ser lo que es ahora.

¿Manelyk no quiere terminar como Lorena Herrera?

Una de las preguntas que le realizó el titular del programa, Gustavo Adolfo Infante, fue sobre sus planes a futuro, pues aunque tiene realities y patrocinadores, qué piensa hacer "para el día de mañana".

Casi de inmediato la joven de 33 años le respondió que "no me voy a estar presentando como Lorena Herrera o sea yo soy... La belleza y la juventud hay que aprovecharla y se acaba y yo por eso me estoy preparando muuuy bien. Tengo mi línea de fajas, mi línea de skincare, mi línea de jeans. Vivir de mis rentas", declaró al tiempo que rieron los conductores.

De inmediato le cuestionaron si las vedettes tienen una etapa y por qué nombró a Lorena Herrera, a lo que respondió que hasta donde sabe la actriz sigue presentándose y "a mi Manelyk, no es que esté mal, no es mi como yo quiero, mi tirada". Asimismo, dijo que fueron compañeras en "Cuídate de la cámara" y la ve espectacular porque tiene "cuerpower".

