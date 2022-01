¿Quién fue Peter Robbins? El actor que le prestó su voz a Charlie Brown

Peter Robbins, actor, será recordado por darle voz al personaje de Charlie Brown de la serie televisiva Peanuts. Fue este miércoles 26 de enero que se dio a conocer que se suicidó, aunque su cuerpo fue encontrado la semana pasada, aunque no se dieron a conocer más detalles al respecto.

Cabe señalar que el intérprete padecía de trastorno bipolar y esquizofrenia, además, estaba en rehabilitación por su dependencia al alcohol y drogas.

Fue en el 2013 que se declaró culpable de amenazar a varias personas, entre las que se encontraba su ex novia. Para 2019 salió de prisión luego de cumplir la mayor parte de una sentencia de cinco años.

“Recomiendo a todo el mundo que tenga un diagnóstico de trastorno bipolar que se lo tome en serio, porque la vida puede cambiar en apenas un mes como me pasó a mí. He salido de la cárcel y por eso soy mejor persona ahora, mucho más humilde y agradecida", declaró en el 2019 para Fox 5 San Diego.

Robbins era originario de Los Ángeles, California y su carrera comenzó cuando tenía 9 años, fue cuando prestó su voz al personaje de Charlie Brown durante seis años, ya que en un inicio se realizaban programas especiales, posteriormente fue que se convirtió en serie.

Participó en los especiales “La Navidad de Charlie Brown” (1965), y “Es la gran calabaza, Charlie Brown”. El primer especial televisivo en el que Robbins prestó su voz en 1963 que se dio a conocer bajo el nombre de “Un chico llamado Charlie Brown”. Cabe señalar que tenía un tatuaje del personaje por la admiración que tenía, junto con Snoopy en el brazo.

También fue parte de series como The Munsters, Rawhide, F Troop, Get Smart y My Three Sons, fue su última participación en 1972.

