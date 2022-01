K-zombie: Este drama será el más visto y desbancará a "El Juego del Calamar"

Netflix anunció que lanzará esta semana un nuevo drama coreano, pero está vez no será romántico como los que ha revelado en las últimas semanas, sino que será uno de suspenso y terror de zombies que promete desbancar a "El Juego del Calamar" como la mejor serie asiática en la plataforma.

'Squid Game' se convirtió en la serie más vista en el servicio de videos; además tanto la producción y los actores recibieron reconocimientos internacionales, por ello se está pensando en una segunda temporada. Mientras tanto, la compañía estadounidense ha comenzado a agregar a su catálogo algunos títulos que tengan esta temática como "Estamos muertos".

¿De qué se trata "Estamos muertos"?

La producción de la cadena surcoreana JTBC Studios cuenta la historia de un grupo de estudiantes que se quedan encerrados en su escuela secundaria en donde ha surgido un misterioso virus que convierte a las personas en zoombies. Los alumnos están incomunicados sin celulares y poco a poco se empieza a agotar la comida, además cada vez más de sus compañeros son infectados por lo que tienen que crear alternativas para huir del sitio.

La serie está basada en webtoon “Now at Our School”, escrito por Joo Dong-geun. El comic web tiene 130 episodios, los cuales se publicaron originalmente entre 2009 y 2011, por lo que es muy popular entre los fanáticos de los llamados "muertos vivientes".

El elenco de "Estamos muertos" esta compuesto por Yoon Chan-young de “¿Te gusta Brahms?” y Cho Yi-hyun quien se lanzó a la fama por “Hospital Playlist” y “School 2021”. La serie también está protagonizada por Park Ji-hu, Lomon, Yoo In-soo, Lee You-Mi y Lim Jae-hyeok.

¿Cuándo se estrena "Estamos muertos"?

Netflix Latinoamérica anunció en sus redes sociales que "Estamos muertos" llegará a la plataforma este viernes 28 de enero del 2022. La trama promete una historia de terror llena de sustos, sangre, zombies, relaciones de amistad y también de enemigos que se intensificará mientras los jóvenes usan todo lo que está su alcance para salir del colegio.

