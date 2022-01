Alejandra Guzmán es hospitalizada por infección tras superar el Covid-19; este es su estado de salud

Alejandra Guzmán es una de las celebridades que durante el primer mes del 2022 se contagió de Covid-19, sin embargo, esto habría provocado una fuerte infección en los glúteos por la que fue hospitalizada y por la que se someterá a una cirugía.

La “Reina de corazones” ha pasado por un complicado proceso luego de un mal tratamiento estético en los glúteos, algo por lo que ahora se someterá a su operación número 41 en esta parte del cuerpo para terminar con la infección causada por polímeros.

De acuerdo con la periodista Ana María Alvarado, la cantante de 53 años sufrió “temperaturas muy elevadas” como resultado de la infección y el médico le advirtió que “es tiempo de volver a entrar al quirófano” antes de que pudiera empeorar.

Alejandra Guzmán es hospitalizada por infección. Foto: Instagram @laguzmanmx

“Alejandra Guzmán hoy fue a dar otra vez al hospital, por estos biopolímeros que le inyectaron. Me estaban comentando que derivado del Covid. Debido a que el Covid ataca tus zonas débiles, se le volvió a acumular el polímero, eso le generó infecciones", explicó.

Salud de Alejandra Guzmán

Hasta el momento la intérprete de “Yo te esperaba” no ha dado declaraciones sobre su estado de salud, sin embargo, había informado en un comunicado que se encontraba bien tras contagiarse de Covid-19 pues presentaba síntomas leves, así que se recuperaba en su casa.

Ante su hospitalización, señalaron que Alejandra Guzmán suspendió la grabación del video de “Sexo, pudor y lágrimas 2”, cinta para la que interpreta el tema principal que se hizo famoso en la voz de Aleks Syntek.

En entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, la hija de Silvia Pinal reconoció que ha pasado por momentos complicados debido al polímero que le aplicaron en los glúteos y por el que estuvo en riesgo su vida llevándola a someterse a 40 cirugías.

"Ha sido un proceso largo. Empecé a darme cuenta de que no estaba bien de salud cuando estaba en Londres haciendo un disco. Ahí ya no podía caminar y me empezaba a sentir muy mal, con una fiebre espantosa. Se necrosa tu piel, se pone negra y dura como una piedra y el plástico no permitía que pegara mi piel con mi piel porque había plástico”, dijo en aquella ocasión.

